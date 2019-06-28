В Москве сотрудники МЧС спасли 15 человек при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Квартира, расположенная в пятиэтажном жилом доме, горит на севере Москвы, 15 человек спасены, пожар локализован, сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве.

"В 06.09 минут... поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 5-я Магистральная, дом 10, где происходит загорание в одной из квартир, расположенной на 4-ом этаже 5-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Сообщается, что площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. В 06.38 пожар был локализован.