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РИА Новости

Под Оренбургом "Искандеры" нанесли упреждающий удар по ТРК "противника"

07:06
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических ракетных "Искандер-М" из Оренбургской области нанесли упреждающий удар по тактическим ракетным комплексам и другим критически важным целям условного противника в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Военнослужащие отработали совершение скрытого марша, занятие огневых позиций, развертывание ракетных комплексов и тренировку по управлению ракетными ударами по условному противнику. Кроме того, экипажи "Искандеров-М" совершенствовали навыки вождения техники в колоннах по пересеченной и лесистой местности.
"Расчеты "Искандер-М" ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Оренбургской области, в рамках внезапной проверки боеготовности нанесли упреждающий удар по тактическим ракетным комплексам и другим удаленным критическим важным целям, определяющим боевой потенциал условного противника", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
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Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуются более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
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