МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых.

Вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юрлицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.

Клиентам частично выплачивали проценты за счет денег новых клиентов, но остальные средства выводились за пределы России или вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области.

"Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты", — сообщила Волк.

По предварительным данным, сумма ущерба — более миллиарда рублей.