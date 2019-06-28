МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской.
Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых.
Вкладчикам обещали, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юрлицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.
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Клиентам частично выплачивали проценты за счет денег новых клиентов, но остальные средства выводились за пределы России или вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области.
"Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты", — сообщила Волк.
По предварительным данным, сумма ущерба — более миллиарда рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.
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