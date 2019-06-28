Трамп заявил о необходимости обеспечить безопасность сетей 5G

“Американский успех и цифровая экономика основана на свободном движении информации, защите персональных данных, доступу к капиталу и инновациям. США привержены сохранению этого подхода”, - сказал он в ходе первого рабочего заседания на саммите G20.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов работать с международными партнерами для развития этих приоритетов. "Цифровая экономика является важным драйвером экономического роста. В то же время мы должны обеспечить стабильность и безопасность сетей 5G", - подчеркнул Трамп.