Трамп заявил о необходимости обеспечить безопасность сетей 5G

ОСАКА, 28 июн - РИА Новости. Сети 5G должны быть стабильными и безопасными, заявил президент США Дональд Трамп.
“Американский успех и цифровая экономика основана на свободном движении информации, защите персональных данных, доступу к капиталу и инновациям. США привержены сохранению этого подхода”, - сказал он в ходе первого рабочего заседания на саммите G20.
Он подчеркнул, что Вашингтон готов работать с международными партнерами для развития этих приоритетов. "Цифровая экономика является важным драйвером экономического роста. В то же время мы должны обеспечить стабильность и безопасность сетей 5G", - подчеркнул Трамп.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая. Уточняется также, что Вашингтон обсуждал с другими азиатскими странами идею направить им инвестиции для производства продукции, которая в настоящее время производится в Китае.