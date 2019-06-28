Власти Приангарья выехали в районы, терпящие бедствие от паводка

ИРКУТСК, 28 июн – РИА Новости. Оперативная группа из представителей правительства региона и Главного управления МЧС РФ по Иркутской области выехала в районы, терпящие бедствие, для минимизации последствий паводка, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

В 20 населенных пунктах трех районов Иркутской области - Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского – из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов и 2,52 тысячи приусадебных участков, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Проведена эвакуация 842 человек.

"Оперативная группа выехала в Нижнеудинск для координации действий по минимизации и ликвидации последствий стихийного бедствия в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах, вызванного летними паводками", - говорится в сообщении.

В составе группы первый заместитель главы региона – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.

В здании администрации Нижнеудинского района состоялось заседание оперативного штаба. В режиме видеоконференции был заслушан прогноз метеорологов. По словам синоптиков, повышение уровня воды в реке Уда продолжится 28 июня и достигнет 480-500 см, что превышает критические отметки на 1,5 метра.

В Нижнеудинске в настоящее время подтоплено больше тысячи домов, одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зону подтопления попали 3 детсада, 2 школы, здание районной больницы, кондитерской фабрики. Также топит территорию местного аэропорта. В городе отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тысячи жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи – 2,5 литра на человека.

В районе на автомобильных дорогах разрушено больше 10 мостов, отрезанными от внешнего мира оказалось 18 населенных пунктов.

Перед сотрудниками министерства социального развития региона поставлена задача подготовить сводные данные о местных жителях, полностью или частично утративших свое имущество. Также Болотов дал поручение минстрою и минсоцразвития региона обследовать подтопленные жилые дома и объекты быта для определения объема восстановительных работ. Дорожная служба Иркутской области должна оперативно приступить к восстановлению сообщения с отрезанными стихией населенными пунктами.

На контроле остаются вопросы обеспечения людей питьевой водой, продуктами, медикаментами.