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РИА Новости

Эксперт: России нужно ввести систему зарплат "за результат, а не за стаж"

06:36
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Странам, в том числе, России, которые сталкиваются с проблемой стареющего населения, следует повышать пенсионный возраст и ввести систему оплаты труда, которая базировалась бы не на "опыте", а на основе "результативности", считает декан и генеральный директор Института Азиатского банка развития Наоюки Ёсино.
"Одним из основных методов (разрешения проблемы стареющего населения – ред.) является повышение пенсионного возраста. Люди должны работать дольше. Люди, работающие меньше, в итоге будут получать меньше, так как им дольше придется полагаться на выплаты по пенсионной системе", - заявил Ёсино в беседе с РИА Новости.
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При этом, как подчеркнул декан, для разрешения достаточно частой проблемы, когда компании не хотят принимать на работу людей предпенсионного возраста, так как бытует мнение, что их стартовая зарплата должна быть априори выше, странам необходимо ввести систему оплату труда, которая начислялась бы "не за выслугу лет, а за результативность".
"Компании не хотят (принимать на работу – ред.), так как зарплаты основываются на возрасте работающих. Необходимо, чтобы оплата труда была на основе результативности работника", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.
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