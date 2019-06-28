Эксперт: России нужно ввести систему зарплат "за результат, а не за стаж"

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Странам, в том числе, России, которые сталкиваются с проблемой стареющего населения, следует повышать пенсионный возраст и ввести систему оплаты труда, которая базировалась бы не на "опыте", а на основе "результативности", считает декан и генеральный директор Института Азиатского банка развития Наоюки Ёсино.

"Одним из основных методов (разрешения проблемы стареющего населения – ред.) является повышение пенсионного возраста. Люди должны работать дольше. Люди, работающие меньше, в итоге будут получать меньше, так как им дольше придется полагаться на выплаты по пенсионной системе", - заявил Ёсино в беседе с РИА Новости.

При этом, как подчеркнул декан, для разрешения достаточно частой проблемы, когда компании не хотят принимать на работу людей предпенсионного возраста, так как бытует мнение, что их стартовая зарплата должна быть априори выше, странам необходимо ввести систему оплату труда, которая начислялась бы "не за выслугу лет, а за результативность".

"Компании не хотят (принимать на работу – ред.), так как зарплаты основываются на возрасте работающих. Необходимо, чтобы оплата труда была на основе результативности работника", - добавил он.