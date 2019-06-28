В Осаке официально начался саммит G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Саммит G20 официально стартовал в японской Осаке с небольшим опозданием: президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.

Перед началом первого рабочего заседания прошла традиционная для подобных мероприятий церемония фотографирования. Согласно протоколу, в первом ряду по центру встал хозяин встречи - премьер-министр Японии Синдзо Абэ, справа от него - президент Аргентины Маурисио Макри, который принимал предыдущий саммит, слева от японского лидера - наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, королевства, где впервые пройдёт встреча "двадцатки" в 2020 году.

Тройку лидеров окружили с двух сторону президенты России и США - Дональд Трамп стоял рядом с наследным принцем Саудовской Аравии, Владимир Путин - с главой Аргентины. В ожидании официального фотоснимка поприветствовали друг друга Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, двухсторонняя встреча которых в субботу является одной из главных интриг саммита. Кратко пообщались "на ногах" и Путин и Трамп, которые проведут переговоры через два часа.