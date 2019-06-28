Корвет "Гремящий" пройдет на финальные испытания Северным морским путем

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Построенный в Петербурге новейший корвет "Гремящий" пройдет Северным морским путём на Тихоокеанский флот для завершения государственных испытаний, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

"Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий", который в настоящее время завершил первый этап заводских испытаний на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, в сентябре для проведения финальной части государственных испытаний совершит переход Северным морским путём на ТОФ", - сказал Воскресенский.

Планируется, что Тихоокеанский флот во взаимодействии с представителями промышленности проведет испытание корабельного оружия, в том числе пуски крылатых ракет комплекса "Калибр".