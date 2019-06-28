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РИА Новости
Новое оружие России

Корвет "Гремящий" пройдет на финальные испытания Северным морским путем

06:17
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© Фото : Пресс-служба ВМФКорвет "Гремящий". Архивное фото
Корвет Гремящий. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба ВМФ
Корвет "Гремящий". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Построенный в Петербурге новейший корвет "Гремящий" пройдет Северным морским путём на Тихоокеанский флот для завершения государственных испытаний, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
"Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий", который в настоящее время завершил первый этап заводских испытаний на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, в сентябре для проведения финальной части государственных испытаний совершит переход Северным морским путём на ТОФ", - сказал Воскресенский.
Планируется, что Тихоокеанский флот во взаимодействии с представителями промышленности проведет испытание корабельного оружия, в том числе пуски крылатых ракет комплекса "Калибр".
"Гремящий" станет первым кораблем-носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдёт в состав флота до конца года.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииСеверный морской путьГремящий (корвет)Восточный военный округТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМФ РФБезопасность
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