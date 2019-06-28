Трамп и Меркель обсудили Иран, Ливию, Украину и мировую торговлю

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Лидеры Германии Ангела Меркель и США Дональд Трамп обсудили утром в пятницу Иран, Ливию и Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию Ливии и Сахельского региона, а также поддержку экономических реформ на Украине", - говорится в сообщении.