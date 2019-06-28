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РИА Новости

Трамп и Меркель обсудили Иран, Ливию, Украину и мировую торговлю

06:12
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкЛидеры Германии Ангела Меркель и США Дональд Трамп. Архивное фото
Лидеры Германии Ангела Меркель и США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Лидеры Германии Ангела Меркель и США Дональд Трамп обсудили утром в пятницу Иран, Ливию и Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить широкий круг вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию Ливии и Сахельского региона, а также поддержку экономических реформ на Украине", - говорится в сообщении.
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Лидеры также обсудили текущие переговоры с Китаем и установление "справедливых стандартов для мировой торговли".
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Дональд ТрампАнгела МеркельГерманияЛивияИранСШАУкраинаВ мире
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