Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T06:17Z
https://ria.ru/20190628/1555996764.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155600/29/1556002937_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b40d637c4a1707e8c5693a97c6d23f9d.jpg
РИА Новости

Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20

06:09
42841
© AP Photo / Susan WalshПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке.
Они оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран не обсуждали никаких вопросов, а лишь поприветствовали друг друга.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
26 июня, 18:16
Есть целый круг тем. Политолог о предстоящей встрече Путина и Трампа Стали известны подробности предстоящей встречи в Осаке Владимира Путина и Дональда Трампа. Политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik отметил, что Россия и США объективно заинтересованы в восстановлении взаимодействия по широкому кругу вопросов.
Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, на переговорах, который начнутся в восемь утра по московскому времени, Путин и Трамп обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, они также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.
Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
Вчера, 08:00
Курилы и куры. Чем важна для России предстоящая "Двадцатка"
Саммит "Группы двадцати" начался в пятницу утром с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Форум будет длиться два дня.
Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Вчера, 11:26
Успеть за 60 минут: Трамп и Путин встретятся в ЯпонииГлавы России и США все-таки встретятся в Осаке. Ожидается, что переговоры продлятся около часа.
27124123320
Обсудить 4
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Счастье то какое, Трап обратил внимание на нашего Президента
28 июня, 08:02
Михаил Иванов
1100012
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
РИА
Новости
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни — младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
Лента
новостей
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Бывшая жена Задорнова отсудила у Первого канала более трех миллионов рублей
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны заказало 76 истребителей Су-57
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Это трагедия. Россия доказала Европе, что она не Украина
Истребитель F-35А
Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
Под Оренбургом "Искандеры" нанесли упреждающий удар по ТРК "противника"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
Лента новостейМолния