Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

© AP Photo / Susan Walsh Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке.

Они оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран не обсуждали никаких вопросов, а лишь поприветствовали друг друга.

Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, на переговорах, который начнутся в восемь утра по московскому времени, Путин и Трамп обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, они также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.

Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".

Саммит "Группы двадцати" начался в пятницу утром с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.

Форум будет длиться два дня.