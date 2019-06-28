Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20

ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке.
Они оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран не обсуждали никаких вопросов, а лишь поприветствовали друг друга.
26 июня, 18:16Есть целый круг тем. Политолог о предстоящей встрече Путина и Трампа Стали известны подробности предстоящей встречи в Осаке Владимира Путина и Дональда Трампа. Политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik отметил, что Россия и США объективно заинтересованы в восстановлении взаимодействия по широкому кругу вопросов.
Как рассказал ранее высокопоставленный представитель администрации США, на переговорах, который начнутся в восемь утра по московскому времени, Путин и Трамп обсудят ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему "вмешательства" в выборы.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, они также могут поднять вопросы стратегической стабильности, обсудят конфликты в Сирии и Афганистане.
Трамп заявлял, что ожидает "хорошего разговора".
Саммит "Группы двадцати" начался в пятницу утром с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Форум будет длиться два дня.
Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.