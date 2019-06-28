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РИА Новости

Путин пригласил президента ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи

06:04
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи "Группы двадцати" лично пригласил его на саммит "Россия - Африка" в Сочи.
Президент также напомнил о запланированном в 2020 году саммите БРИКС в России.
"В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате "пятерки" в России", - отметил Путин.
Также он пригласил лидера ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи 24 октября. "Рассчитываем на Вашу помощь, господин президент, в ходе подготовки к этому саммиту", - добавил Путин.
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Он также поздравил своего коллегу с победой его партии на выборах в ЮАР и его переизбранием в мае на пост президента, пожелав ему успехов и удачи. Российский лидер заверил, что тесное взаимодействие двух стран на международной арене будет продолжено, а опыт прежнего сотрудничества будет развиваться в будущем.
Президент ЮАР принял приглашение.
"Все еще предстоит мне визит в Россию, я хотел бы воспользоваться этим приглашением, мы обсудим конкретные даты, когда такой визит должен состояться. Это находится в приоритете нашей повестки", - сказал Рамафоса.
Он добавил, что придает большую важность отношениям с Россией, которые "основаны на дружеских узах, развивающихся многие годы". Он поблагодарил Путина и за сотрудничество в БРИКС и других форматах, в том числе в Совбезе ООН.
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Саммит G20 в ОсакеСирил РамафосБРИКСБольшая двадцаткаВладимир ПутинЮАРРоссияВ мире
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