Путин пригласил президента ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи "Группы двадцати" лично пригласил его на саммит "Россия - Африка" в Сочи.

Президент также напомнил о запланированном в 2020 году саммите БРИКС в России.

"В ноябре нам предстоит вместе поработать в Бразилии в рамках БРИКС, в следующем же году летом проведем очередное заседание в формате "пятерки" в России", - отметил Путин.

Также он пригласил лидера ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи 24 октября. "Рассчитываем на Вашу помощь, господин президент, в ходе подготовки к этому саммиту", - добавил Путин.

Он также поздравил своего коллегу с победой его партии на выборах в ЮАР и его переизбранием в мае на пост президента, пожелав ему успехов и удачи. Российский лидер заверил, что тесное взаимодействие двух стран на международной арене будет продолжено, а опыт прежнего сотрудничества будет развиваться в будущем.

Президент ЮАР принял приглашение.

"Все еще предстоит мне визит в Россию, я хотел бы воспользоваться этим приглашением, мы обсудим конкретные даты, когда такой визит должен состояться. Это находится в приоритете нашей повестки", - сказал Рамафоса.