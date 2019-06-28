В Иркутской области из-за паводка эвакуировали почти 850 человек

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали более 800 жителей Иркутской области из-за дождевого паводка, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС.

Вечером в четверг сообщалось об эвакуации 654 человек.

По данным ведомства, в 20 населенных пунктах трех районов - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – из-за обильных осадков и подъёма уровня рек подтоплены 2,39 тысячи жилых домов 2,52 тысячи приусадебных участков, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения.

"Проведена эвакуация 842 человек, в их числе 181 ребенок. Задействованы 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тысяч человек", - говорится в сообщении.