Путин призвал ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас важно ликвидировать остающиеся очаги напряжённости в Сирии, содействовать оказанию гумпомощи, восстановить экономику и возвращать беженцев.
На встрече лидеров государств БРИКС, проходящей в пятницу в преддверии саммита G20, он отметил, что роль входящих в это объединение стран в решении острых вызовов и угроз международному миру и безопасности устойчиво повышается.
"Это касается урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, будь то в Афганистане, Венесуэле, на Ближнем Востоке или Корейском полуострове", - заявил Путин.
Так, подчеркнул он, во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству в этой стране удалось остановить масштабное кровопролитие.
"На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности, продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов и восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращении беженцев", - сказал Путин.
"Считаем важным, чтобы к решению этих вопросов более энергично подключились и наши партнёры по БРИКС", - добавил российский лидер.
Говоря о сотрудничестве стран в противодействии террористической угрозе, президент РФ в позитивном ключе отметил полезные инициативы бразильского председательства в БРИКС.
Они направлены на укрепление взаимодействия по блокировке источников финансирования терроризма, пресечению пропаганды экстремизма, уточнил он. "Мы все эти идеи поддерживаем и настроены на их совместную реализацию", - заверил Путин.