Путин призвал ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас важно ликвидировать остающиеся очаги напряжённости в Сирии, содействовать оказанию гумпомощи, восстановить экономику и возвращать беженцев.

На встрече лидеров государств БРИКС, проходящей в пятницу в преддверии саммита G20, он отметил, что роль входящих в это объединение стран в решении острых вызовов и угроз международному миру и безопасности устойчиво повышается.

"Это касается урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, будь то в Афганистане, Венесуэле, на Ближнем Востоке или Корейском полуострове", - заявил Путин.

Так, подчеркнул он, во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству в этой стране удалось остановить масштабное кровопролитие.

"На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности, продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов и восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращении беженцев", - сказал Путин.

"Считаем важным, чтобы к решению этих вопросов более энергично подключились и наши партнёры по БРИКС", - добавил российский лидер.

Говоря о сотрудничестве стран в противодействии террористической угрозе, президент РФ в позитивном ключе отметил полезные инициативы бразильского председательства в БРИКС.