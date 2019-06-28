National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вероятность "российской агрессии" против Литвы невысокая, однако в прибалтийской республике сохраняется антироссийская истерия и идет подготовка к маловероятной войне, пишет Вероятность "российской агрессии" против Литвы невысокая, однако в прибалтийской республике сохраняется антироссийская истерия и идет подготовка к маловероятной войне, пишет National Interest

Отмечается, что Литва обеспокоена модернизацией российской армией за последние пять лет и усилением обороноспособности Калининградской области, которая граничит с республикой на северо-востоке. Литовские власти понимают, что вероятность нападения России "невысокая", однако некоторые до сих пор считают, что Москва якобы расценивает Прибалтику как "временно потерянную территорию".

Так, по оценке министерства обороны республики, в соседнем российском регионе располагаются двадцать тысяч человек личного состава, включая морскую пехоту, а также, по мнению ведомства, Россия может нанести массивный сухопутный удар по территории Литвы с востока, с белорусской территории, всего в менее чем двадцати милях от пригорода Вильнюса. Кроме того, для "нападения" Москва может задействовать дополнительные 120 тысяч человек из Западного военного округа, включая танковую армию.

Издание пишет, что на данный момент прибалтийская республика способна мобилизовать лишь 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, причем четыре тысячи человек из них только отслужили срочную службу в девять месяцев. Помимо этого, Литва может рассчитывать на пять тысяч волонтеров и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии по программе "Расширенное передовое присутствие НАТО".

Подчеркивается, что за последние шесть лет прибалтийская республика утроила военный бюджет, который составляет два процента от ВВП и расходуется на улучшение основных сухопутных сил — механизированную бригаду и моторизованную бригаду.

В случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать подкрепления от Североатлантического альянса. На данный момент минобороны и министерство транспорта совместно работают над увеличением скорости допуска союзнических войск на территорию республики, в частности, улучшением пропускной способности порта в Клайпеде и расширением железнодорожной линии из Польши до основного места базирования механизированной бригады.

Также, помимо сил НАТО, Литва надеется на размещение американских войск на своей территории. Так, базирующаяся в Польше бронетанковая бригада США могла бы периодически переезжать в прибалтийскую республику.

Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.