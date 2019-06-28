Меркель на встрече с Трампом выглядела "как обычно", считают журналисты

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом США Дональдом Трампом выглядела "как обычно", но "избегала смотреть ему в глаза", сообщают журналисты пула Белого дома.
Ранее на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером у Меркель случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у нее в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
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"Меркель, которая (в ходе встречи) зажала руки между колен, выглядела обычно для себя", - сообщил журналист пула.
В свою очередь Трамп несколько раз назвал Меркель своим "большим другом". "Она фантастический человек, фантастическая женщина и я рад, что она мой друг", - сказал президент, которого цитирует пул Белого дома.
"Меркель старалась оставалась нейтральной во время этого комментария, даже не глядя в глаза Трампу", - уточняет журналист.