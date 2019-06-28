Меркель на встрече с Трампом выглядела "как обычно", считают журналисты

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом США Дональдом Трампом выглядела "как обычно", но "избегала смотреть ему в глаза", сообщают журналисты пула Белого дома.

Ранее на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером у Меркель случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у нее в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.

"Меркель, которая (в ходе встречи) зажала руки между колен, выглядела обычно для себя", - сообщил журналист пула.

В свою очередь Трамп несколько раз назвал Меркель своим "большим другом". "Она фантастический человек, фантастическая женщина и я рад, что она мой друг", - сказал президент, которого цитирует пул Белого дома.