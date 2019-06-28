Четверых пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии перевезли в Улан-Удэ

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Четверо из восьми госпитализированных при аварийной посадке самолета Ан-24 в бурятском Нижнеангарске доставлены в больницу Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.

В четверг утром пассажирский Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализированы были восемь человек, в том числе двое детей.

"Ночью Ми-8 доставил четырех пострадавших, из них двое подростков. Все они в состоянии средней тяжести. По детям была проведена консультация с московскими коллегами, обсуждалось лечение", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, еще четыре человека остаются в больницах Северо-Байкальска и Нижнеангарска.

Представитель регионального центра медицины катастроф Ольга Рипп сообщила РИА Новости, что еще три жителя Улан-Удэ с легкими травмами вернулись также в родной город, они будут лечиться амбулаторно.