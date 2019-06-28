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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил о продолжении диалога в Норвегии по ситуации в Венесуэле

04:26
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен.
Правительство Норвегии сообщило ранее о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.
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Вот, госпереворот… В Венесуэле раскрыли очередной заговор Заговорщики планировали захватить военные склады, затем военный аэропорт, потом устранить главу государства и освободить из тюрьмы отставного генерала Рауля Бадуэля. Но пугаться нет причины, при Мадуро есть мужчины.
"Да, диалог будет продолжаться, и мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но также должна быть справедливость", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения. Он уточнил, что это касается тех людей, которых оппозиция называет политическими заключенными, но которые на самом деле планировали пролить кровь в Венесуэле.
По словам Мадуро, в ближайшее время министр связи и информации Хорхе Родригес должен представить новости относительно развития диалога с оппозицией в Норвегии.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаНорвегияВ мире
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