Мадуро заявил о продолжении диалога в Норвегии по ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в южноамериканской стране будет продолжен.

Правительство Норвегии сообщило ранее о прогрессе на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы.

"Да, диалог будет продолжаться, и мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но также должна быть справедливость", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения. Он уточнил, что это касается тех людей, которых оппозиция называет политическими заключенными, но которые на самом деле планировали пролить кровь в Венесуэле.

По словам Мадуро, в ближайшее время министр связи и информации Хорхе Родригес должен представить новости относительно развития диалога с оппозицией в Норвегии.