Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана "нет никакой спешки"

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.
"У нас есть много времени — нет никакой спешки, они могут не торопиться. Нет абсолютно никакого давления по времени. Надеюсь, в конце концов это получится. Если будет так, отлично, если нет, вы узнаете", - сказал Трамп на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.
ССлова президента распространил пул Белого дома.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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