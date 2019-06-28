Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана "нет никакой спешки"

ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.

"У нас есть много времени — нет никакой спешки, они могут не торопиться. Нет абсолютно никакого давления по времени. Надеюсь, в конце концов это получится. Если будет так, отлично, если нет, вы узнаете", - сказал Трамп на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ.