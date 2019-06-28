Украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают, заявила депутат Рады

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украинская тактика ультиматумов и радикальных призывов в Парламентской ассамблеи Совета Европы уже не сработает, считает первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Левочкина.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.

"Решение парламентариев ассамблеи — это дипломатический сигнал для новой украинской власти. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает. Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой. Это приведет только к ухудшению отношений Украины со странами Европы", - цитирует заявление Левочкиной в четверг сайт "Оппозиционной платформы – За жизнь".

По словам депутата, начало переговоров между Европой и Россией - это поражение уходящей власти на Украине.

"Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут", – считает она.

Левочкина полагает, что в возвращении российской делегации в ПАСЕ нет ни трагедии, ни тем более предательства Украины – а есть желание европейских стран вести диалог с Россией и подтолкнуть Украину и Россию к переговорам по Донбассу.