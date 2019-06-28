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РИА Новости

Украинские ультиматумы в ПАСЕ уже не сработают, заявила депутат Рады

03:57
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украинская тактика ультиматумов и радикальных призывов в Парламентской ассамблеи Совета Европы уже не сработает, считает первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юлия Левочкина.
Парламентская ассамблея Совета Европы в среду в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации.
"Решение парламентариев ассамблеи — это дипломатический сигнал для новой украинской власти. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает. Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой. Это приведет только к ухудшению отношений Украины со странами Европы", - цитирует заявление Левочкиной в четверг сайт "Оппозиционной платформы – За жизнь".
По словам депутата, начало переговоров между Европой и Россией - это поражение уходящей власти на Украине.
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"Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут", – считает она.
Левочкина полагает, что в возвращении российской делегации в ПАСЕ нет ни трагедии, ни тем более предательства Украины – а есть желание европейских стран вести диалог с Россией и подтолкнуть Украину и Россию к переговорам по Донбассу.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Ще не вмерла
25 июня, 15:53
Ще не вмерла
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Юлия ЛевочкинаВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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