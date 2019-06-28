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РИА Новости

Названы самые популярные в России виды компактного транспорта

03:50
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гироскутер оказался самым популярным видом компактного транспорта у россиян, хотя в некоторых крупных городах первенство досталось электросамокату и электровелосипеду, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"Рост предложения на самые современные виды транспорта опережает рост спроса: количество объявлений о продаже за год выросло на 66,1%, а интерес, выраженный в числе обращений к контактам продавца, увеличился только на 1,4%. Вероятно, это связано с тем, что средняя стоимость любого из указанных средств передвижения, кроме гироскутера, остается довольно высокой – более 20 тысяч рублей", - сообщили аналитики "Авито".
Тем не менее, за год интерес к электроскейтам вырос вдвое, к электросамокатам - на 68% и моноколесам - на 51,2%, добавили в компании. "Больше всего россияне любят поездки на гироскутерах (почти половина спроса), электросамокатах (более трети) и электровелосипедах. Моноколесо, сегвей и электроскейт требуют определенной сноровки, поэтому их выбирают немногие - сейчас на них суммарно приходится около 3% спроса", - отметили в "Авито".
Как заметили аналитики, популярность компактного средства передвижения отличается от городу к городу. Так, например, особенной любовью гироскутер пользуется в Саратове, там на него пришлось 94% спроса. В "Авито" популярность этого транспорта сразу в 16 крупных российских городах связывают не только с модой, но и с доступностью. Средняя стоимость такого средства передвижения составляет 9,27 тысячи рублей.
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Электросамокат победил в шести городах, включая Москву и Санкт-Петербург (доля спроса на транспорт в 2019 году 50,3% и 44,7% соответственно). Хотя больше всего им интересуются жители Екатеринбурга – 63,1% спроса.
Занявший третье место по спросу электровелосипед оказался самым дорогим видом транспорта – его продают в среднем за 41,9 тысячи рублей. "Ижевск оказался единственным городом, где предпочитают электровелосипед, причем он одержал безоговорочную победу, набрав 69,9% запросов. К тому же этот транспорт продается дешевле всего именно в столице Удмуртии, в среднем он стоит 18,01 тысячи рублей.
Дешевле всего купить гироскутер можно в Саратове (6,29 тысячи рублей), а дороже всего – в Барнауле (12,24 тысячи рублей); электросамокат – в Омске (16,67 тысячи рублей) и Самаре (39,61 тысячи рублей) соответственно; электровелосипед – в Ижевске (18,01 тысячи рублей) и Волгограде (63,34 тысячи рублей).
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