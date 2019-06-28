Ликование выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Видео, на котором запечатлены косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы", свидетельствует о том, что они ликуют, заявил РИА Новости пресс-секретарь НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
Накануне ВНИРО сообщил, что первых двух косаток и шесть белух выпустили в Охотское море, оснастив спутниковыми метками. Косатки уже прошли сто километров в сторону Шантарских островов, где их выловили.
В Instagram появилось снятое с воздуха видео. На нем видно, как две косатки активно плавают рядом друг с другом, вспенивают воду, ныряют и всплывают. Экологи утверждают, что это признаки стресса, а у одного из животных отмечают миопатию (одеревенение мышц) после транспортировки.
"Ученые считают, что это ликование. Они двигались синхронно, и это видно на видео. Они вздымались вверх, кружились. При миопатии они были бы скованны и таких движений, отметим, синхронных, совершить явно не смогли бы", — сказал Смородов.
03:00Сигнал SOS из китовой тюрьмы услышанУ пленников китовой тюрьмы появился шанс спастись. 87 белух и 10 косаток решено выпустить на волю до конца лета. Первыми из заточения выбрались восемь животных. Дорогу из бухты Японского моря, где они содержались, к островам в Охотском море, где их поймали, перенесли удовлетворительно.
Ситуация с "китовой тюрьмой" получила большой резонанс после того, как в октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих.
Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода.
Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя. Позже Сахалинский областной суд постановил, что косаток выловили незаконно.
Операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
Вчера, 17:44Узники "китовой тюрьмы" на свободе. У зоозащитников претензииВ Хабаровском крае выпущена на волю первая группа косаток и белух, ранее содержавшихся в "китовой тюрьме", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Между тем, группа зоозащитников "Свободу косаткам и белухам" считает, что выпуск был проведен неправильно.