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РИА Новости

Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

03:24
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent.
Премьер сказала, что знает о позиции Москвы, не позволяющей экстрадировать своих граждан. Статья 61 Конституции гласит, что россиянин не может быть выслан за пределы страны или выдан другому государству.
"Но на этих лиц выданы европейские ордера на арест, и, если они покинут пределы России, мы приложим все усилия, чтобы предать их правосудию", — добавила Мэй.
Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Мэй должна состояться в пятницу, в первый день саммита G20 в Осаке.
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Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
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Саммит G20 в ОсакеДело об отравлении СкрипалейТереза МэйБольшая двадцаткаВладимир ПутинВеликобританияЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
осудить терезу за клевету и потребовать от британского правительства экстрадировать эту преступницу в Россию для отсидки в тюрьме
28 июня, 06:54
nnazarchuc
75110000
Про Британское ,,правосудие", это уже смешно. Во вторых, а как же презумпция невиновности? В третьих, где совместное расследование с Россией и доказательства вины? Ну, и в четвёртых, А судьи кто?
28 июня, 06:49
Железяка Чугуева
7600003
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