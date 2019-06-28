Тереза Мэй потребует отдать обвиняемых по делу Скрипалей

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 потребует выдачи двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери, сообщает Independent

Премьер сказала, что знает о позиции Москвы, не позволяющей экстрадировать своих граждан. Статья 61 Конституции гласит, что россиянин не может быть выслан за пределы страны или выдан другому государству.

"Но на этих лиц выданы европейские ордера на арест, и, если они покинут пределы России, мы приложим все усилия, чтобы предать их правосудию", — добавила Мэй.

Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что встреча Путина и Мэй должна состояться в пятницу, в первый день саммита G20 в Осаке.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.