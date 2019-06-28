Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступая перед протестующими рабочими аэропорта Майами во Флориде, случайно процитировал знаменитую фразу кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Че Гевара был одним из лидеров революции 1959 года против проамериканского режима Фульхенсио Батисты. Многие выходцы из Кубы, бежавшие из страны после революции, а также их потомки живут в соседнем с Кубой штате Флорида.
Мэр обратился к участникам протеста с фразой "Hasta la victoria, siempre!" (До победы, всегда!), которую Че Гевара написал в одном из своих прощальных писем, покидая Кубу.
"Я не знал, что фраза, которую я сегодня произнес в Майами ассоциируется с Че Геварой…Я только имел в виду, буквально, что протестующие работники аэропорта выйдут победителями в этой забастовке", - написал ди Блазио в Twitter.
Он принес свои извинения всем тем, кого могли задеть его слова.
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