Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары

Символ непокорности и свободы: Эрнесто Че Гевара Любил Достоевского и разочаровался в Сталине. Что мы знает об одном из самых легендарных революционеров ХХ века? В день рождения Че Гевары о малоизвестных фактах биографии знаменитого аргентинца в интервью радио Sputnik рассказал историк Алексей Кузнецов.