Путин прибыл в Японию на саммит G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".

Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Кансай". Путина встретили в аэропорту российский посол в Японии, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии и мэр Осаки.

Путин уже в Японии, прилетел на саммит G20. Здесь у российского лидера запланированы десять двусторонок. И погода очень кстати наладилась, ещё вчера в Осаке шёл проливной дождь pic.twitter.com/SXcmFcsmeT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

В Осаке президент проведет два дня. Рабочий график Путина в эти дни насыщен: четыре рабочих заседания саммита, встреча лидеров БРИКС, а между этими мероприятиями девять встреч с иностранными коллегами на полях G20, которые по времени занимают от получаса до часа, и расширенные переговоры с хозяином "двадцатки" японским премьером Синдзо Абэ.

Сразу по прилете глава государства отправится в международный выставочный центр "Интэкс Осака", где будут проходить все мероприятия саммита.

Начнется рабочий день российского президента со встречи лидеров стран БРИКС, затем он побеседует с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, избранным в феврале 2018 года после досрочного ухода Джейкоба Зумы.

Около полудня (6.00 мск) лидеры G20 соберутся все вместе для совместного фотографирования, после чего начнется первое заседание саммита в формате рабочего обеда.

Затем должна состояться беседа Путина с президентом США Дональдом Трампом. На эту встречу отводится час. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что никаких документов по итогам встречи не готовится.

После второго рабочего заседания "двадцатки" Путин встретится с лидерами Китая и Индии. Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй запланирована на 17.00 (11.00 мск).

Концерт и торжественный прием от имени Абэ посетят все лидеры саммита и приглашенные гости.

Завершится рабочий пятничный день президента России около полуночи (18.00 мск) двусторонними переговорами с президентами Франции и Южной Кореи.

В субботу Путин продолжит встречи. С утра он проведет переговоры сначала с президентом Турции, а затем с канцлером Германии. После очередного рабочего заседания лидеров "Группы двадцати" Путин побеседует с президентом Египта, наследным принцем Саудовской Аравии.

По итогам саммита президент России намерен дать пресс-конференцию.