Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке

ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш назвал "недопустимым" нападение на посольство Бахрейна в Ираке, которое в четверг вечером осуществили недовольные созывом организованной США встречи по Палестине в Манаме.

МИД Бахрейна ранее отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде. Как сообщила бахрейнская газета "Аль-Айям", в четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне встречи по Палестине ворвались на территорию посольства королевства в Ираке, выбили стекла в здании, сняли флаг Бахрейна и повесили палестинский. По информации СМИ, никто не пострадал, но зданию дипмиссии был нанесен ущерб.

"Нападение на посольство братского королевства Бахрейн является недопустимым, опасным обострением с правовой и политической точек зрения", - отметил Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter

Он призвал иракское правительство выполнять обязательства по обеспечению безопасности дипломатических миссий в столице и других городах. МИД ОАЭ выпустил заявление с осуждением нападения на посольство Бахрейна в Багдаде.