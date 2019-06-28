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РИА Новости

Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке

02:55
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ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш назвал "недопустимым" нападение на посольство Бахрейна в Ираке, которое в четверг вечером осуществили недовольные созывом организованной США встречи по Палестине в Манаме.
МИД Бахрейна ранее отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде. Как сообщила бахрейнская газета "Аль-Айям", в четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне встречи по Палестине ворвались на территорию посольства королевства в Ираке, выбили стекла в здании, сняли флаг Бахрейна и повесили палестинский. По информации СМИ, никто не пострадал, но зданию дипмиссии был нанесен ущерб.
"Нападение на посольство братского королевства Бахрейн является недопустимым, опасным обострением с правовой и политической точек зрения", - отметил Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
Он призвал иракское правительство выполнять обязательства по обеспечению безопасности дипломатических миссий в столице и других городах. МИД ОАЭ выпустил заявление с осуждением нападения на посольство Бахрейна в Багдаде.
В среду в Бахрейне завершила работу двухдневная встреча по Палестине "Процветание во имя мира", на которой была представлена экономическая часть разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования. Для участия в форуме в Бахрейн приехали представители израильских деловых кругов и ряд отставных военных, а также журналисты ведущих СМИ. Однако палестинцы бойкотировали встречу, отказались от участия в ней представители ряда арабских стран, в том числе Ливана, Ирака.
Посольство КНДР в Мадриде, подвергшееся нападению 13 марта 2019 года
27 марта, 05:34
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
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Мухаммад Анвар ГаргашМИД ОАЭИракБахрейнВ мире
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