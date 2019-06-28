Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели

В четверг ВНИРО сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Косатки уже успели пройти 100 километров в сторону Шантарских островов, где их выловили, сообщали во ВНИРО.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.