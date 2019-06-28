Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Специалисты начнут выпуск второй партии косаток и белух из "китовой трюмы" примерно через две недели, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
"Планируется, что через две недели", - сказал Смородов.
В четверг ВНИРО сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Косатки уже успели пройти 100 километров в сторону Шантарских островов, где их выловили, сообщали во ВНИРО.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Вчера, 17:44Узники "китовой тюрьмы" на свободе. У зоозащитников претензииВ Хабаровском крае выпущена на волю первая группа косаток и белух, ранее содержавшихся в "китовой тюрьме", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Между тем, группа зоозащитников "Свободу косаткам и белухам" считает, что выпуск был проведен неправильно.