Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T02:39Z
https://ria.ru/20190628/1555995306.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155576/13/1555761356_0:0:1269:715_1036x0_80_0_0_9175c41ad9d0289b0f6b910564039a41.jpg
РИА Новости

Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели

02:39
217
© РИА Новости / Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
© РИА Новости /
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Специалисты начнут выпуск второй партии косаток и белух из "китовой трюмы" примерно через две недели, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
"Планируется, что через две недели", - сказал Смородов.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
24 июня, 03:44
Ученый рассказал, как погода влияет на перевозку белух из "китовой тюрьмы"
В четверг ВНИРО сообщил, что в Охотское море выпущена первая партия из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками. Косатки уже успели пройти 100 километров в сторону Шантарских островов, где их выловили, сообщали во ВНИРО.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Вчера, 17:44
Узники "китовой тюрьмы" на свободе. У зоозащитников претензииВ Хабаровском крае выпущена на волю первая группа косаток и белух, ранее содержавшихся в "китовой тюрьме", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Между тем, группа зоозащитников "Свободу косаткам и белухам" считает, что выпуск был проведен неправильно.
511000
Обсудить 0
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
Ликование выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток попало на видео
Лента
новостей
Названы самые популярные в России виды компактного транспорта
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин отметил потенциал БРИКС в сфере мировой энергетической безопасности
Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
ФНПР попросила Чайку вмешаться в ситуацию с арестом счетов "Востокцемента"
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
Президент РФ Владимир Путин.Архивное фото
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин и Си Цзиньпин пообщались "на ногах" после встречи лидеров БРИКС
В ДНР заявили о ранении местного жителя в результате обстрела силовиков
Здание Дома правительства РФ
Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле
Лагерь сирийских беженцев в Ираке. Архивное фото
Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин предложил БРИКС обсудить вопросы гармонизации энергетического рынка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:27Киеву нужны моряки в российской тюрьме, заявили в Крыму
11:26Зюганова наградили почетной грамотой за заслуги в законотворчестве
11:25В СЖР прокомментировали обстрел журналистов на окраине Донецка
11:24Пакистан продлил запрет на полеты индийских рейсов над территорией страны
11:22СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Ульяновском
11:21В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"
11:21Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
11:18В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
Лента новостейМолния