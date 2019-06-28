Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Выпущенные в Охотское море косатки из приморской "китовой тюрьмы" проплыли уже 100 километров в сторону Шантарских островов, где их когда-то поймали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

В четверг ВНИРО сообщил, что в море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками.

"Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 километров. Косатки движутся в сторону Шантарских островов", - сказал собеседник.

"Этот именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья. Животные за время нахождения в центре адаптации не утратили природных навыков", - пояснил собеседник.

По его словам, самец и самка идут вместе, об этом говорят сигналы со спутника.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.