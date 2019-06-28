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РИА Новости

Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам

02:20
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Выпущенные в Охотское море косатки из приморской "китовой тюрьмы" проплыли уже 100 километров в сторону Шантарских островов, где их когда-то поймали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
В четверг ВНИРО сообщил, что в море выпустили первых двух косаток и шесть белух, оснастив спутниковыми метками.
"Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 километров. Косатки движутся в сторону Шантарских островов", - сказал собеседник.
"Этот именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья. Животные за время нахождения в центре адаптации не утратили природных навыков", - пояснил собеседник.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Вчера, 17:44
Узники "китовой тюрьмы" на свободе. У зоозащитников претензииВ Хабаровском крае выпущена на волю первая группа косаток и белух, ранее содержавшихся в "китовой тюрьме", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Между тем, группа зоозащитников "Свободу косаткам и белухам" считает, что выпуск был проведен неправильно.
По его словам, самец и самка идут вместе, об этом говорят сигналы со спутника.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
24 июня, 03:44
Ученый рассказал, как погода влияет на перевозку белух из "китовой тюрьмы"
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