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РИА Новости

Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"

02:14
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенат США в июле начнет публикацию полной версии отчета по результатам собственного расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, сообщил глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр.
"Это (публикация) начнется сразу, после того как мы вернемся после 4 июля (День независимости в США)", - заявил сенатор в интервью изданию Politico.
Он добавил, что публикация доклада будет разбита на пять частей: общая безопасность выборов, оценка действий администрации предыдущего президента Барака Обамы, роль социальных сетей, прежние выводы комитета по этому вопросу и анализ кампании президента Дональда Трампа в свете ее возможных связей с Россией.
Ожидается, что последняя часть отчета будет обнародована в середине или конце сентября.
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Параллельно спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер при завершении расследования не стал рекомендовать предъявление новых обвинений.
Ранее он выдвинул многочисленные обвинения против экс-сотрудников Трампа за дачу ложных показаний и другие нарушения. По делу осужден за финансовые нарушения и работу лоббистом без регистрации экс-руководитель штаба Трампа Пол Манафорт. Также Мюллер обвинил группу граждан РФ во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Однако ни одно из возбужденных дел не касалось "сговора с Россией", который подозревали противники Трампа.
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