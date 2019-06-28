Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сенат США в июле начнет публикацию полной версии отчета по результатам собственного расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, сообщил глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр.

"Это (публикация) начнется сразу, после того как мы вернемся после 4 июля (День независимости в США)", - заявил сенатор в интервью изданию Politico

Он добавил, что публикация доклада будет разбита на пять частей: общая безопасность выборов, оценка действий администрации предыдущего президента Барака Обамы, роль социальных сетей, прежние выводы комитета по этому вопросу и анализ кампании президента Дональда Трампа в свете ее возможных связей с Россией.

Ожидается, что последняя часть отчета будет обнародована в середине или конце сентября.

Параллельно спецпрокурор Роберт Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер при завершении расследования не стал рекомендовать предъявление новых обвинений.