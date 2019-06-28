Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T01:50Z
https://ria.ru/20190628/1555995102.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/79100/69/791006951_0:149:3001:1837_1036x0_80_0_0_62f59a648822ff0eea30b3b871b24c1f.jpg
РИА Новости

Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"

01:50
8761
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкФрагмент Берлинской стены. Архивное фото
Фрагмент Берлинской стены. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Фрагмент Берлинской стены. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.
Министр принял в четверг участие в дискуссионном форуме в Брюсселе, участники которого обсуждали, в частности, действия НАТО по защите прибалтийских стран от "российской угрозы".
"Мы их соседи, и мы знаем, что они уважают. Если вы хотите, чтобы русские вас уважали, вы должны быть способными принять удар. Они уважают силу", - заявил министр в ходе панельной дискуссии, в которой также принимал участие главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.
"Западное общество, особенно европейцы, кажется, немного расслабилось, меньше вкладываясь в оборону, пытаясь говорить, что единственная разумная политика – это диалог", - продолжил свою мысль министр обороны.
Польские военнослужащие на базе в Ожише
20 июня, 08:00
Свобода маневра. Зачем НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих
Говоря о необходимости в последнее время для натовской авиации все чаще поднимать самолеты для сопровождения российской авиации над Балтикой, Пабрикс выразил мнение, что "такой деятельностью они проверяют устойчивость западного альянса, наш дух, наши возможности".
"Во многих смыслах, если вы посмотрите на балтийские государства, на Латвию, то мы - современный Западный Берлин. Если во времена Холодной войны что-то происходило, Запад был готов защитить этот небольшой кусочек земли. Такими попытками они хотят проверить, готовы ли вы делать что-нибудь или нет", - сказал министр.
Эсминц США Грейвли во время прохода через Атлантический океан. 16 апреля 2019
18 апреля, 11:43
"Сценарий здесь один". Военный эксперт о кораблях НАТО в Балтийском море Корабли НАТО во главе с эсминцем США "Грейвли" вошли в акваторию Балтийского моря. За их действиями следят силы Балтийского флота РФ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал ситуацию.
"Когда мы говорим: послушайте, ребята, если вы пересечете границу, мы будем стрелять, то они не делают этого, они очень сообразительные люди. Но если начать говорить, мол, мы должны отойти, то тогда, простите, мы проиграли", - заявил Пабрикс.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
В 2016 году НАТО развернула четыре многонациональные боевые группы в рамках "усиленного передового присутствия" в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
15 июня, 09:23
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
1550419
Обсудить 4
Артис ПабриксЛатвияЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков заметил странность в заявлении Зеленского о пленных из Донбасса
РИА
Новости
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в Европе
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Архивное фото
Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Путин и Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
Сочи
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять односторонним санкциям
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает
Президент РФ Владимир Путин
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Президент РФ Владимир Путин
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Астероид над Землей
Ученые НАСА вычислили число жертв и размеры Тунгусского метеорита
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22СК возбудил дело после гибели трех полицейских в ДТП под Ульяновском
11:21В Кемерово началось голосование по названию сквера на месте "Зимней вишни"
11:21Минск обратится в суд, если Москва не компенсирует ущерб от ЧП с нефтью
11:18В Казахстане завершили очистку города после ЧП в воинской части
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
Лента новостейМолния