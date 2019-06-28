Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"

БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил прибалтийские государства с "современным Западным Берлином", на котором Россия, по его мнению, пытается проверить степень готовности и решимости НАТО к реальным действиям.

Министр принял в четверг участие в дискуссионном форуме в Брюсселе, участники которого обсуждали, в частности, действия НАТО по защите прибалтийских стран от "российской угрозы".

"Мы их соседи, и мы знаем, что они уважают. Если вы хотите, чтобы русские вас уважали, вы должны быть способными принять удар. Они уважают силу", - заявил министр в ходе панельной дискуссии, в которой также принимал участие главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Западное общество, особенно европейцы, кажется, немного расслабилось, меньше вкладываясь в оборону, пытаясь говорить, что единственная разумная политика – это диалог", - продолжил свою мысль министр обороны.

Говоря о необходимости в последнее время для натовской авиации все чаще поднимать самолеты для сопровождения российской авиации над Балтикой, Пабрикс выразил мнение, что "такой деятельностью они проверяют устойчивость западного альянса, наш дух, наши возможности".

"Во многих смыслах, если вы посмотрите на балтийские государства, на Латвию, то мы - современный Западный Берлин. Если во времена Холодной войны что-то происходило, Запад был готов защитить этот небольшой кусочек земли. Такими попытками они хотят проверить, готовы ли вы делать что-нибудь или нет", - сказал министр.

"Когда мы говорим: послушайте, ребята, если вы пересечете границу, мы будем стрелять, то они не делают этого, они очень сообразительные люди. Но если начать говорить, мол, мы должны отойти, то тогда, простите, мы проиграли", - заявил Пабрикс.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.