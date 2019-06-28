Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака. Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом написала газетасо ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака.

Уточняется, что документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, причем это произошло еще пятого июня.

Об этом говорится в послании Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

По информации издания, сейчас создается новый механизм расчетов, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".

SWIFT — международная межбанковская система передачи финансовых данных. Российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), китайский — CIPS.

Как заявил Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли.

По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50 процентов, тогда как сейчас показатель держится на уровне десяти процентов.