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РИА Новости

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах, пишут СМИ

01:46
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© Depositphotos / FeverpitchИзображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
© Depositphotos / Feverpitch
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов Сергея Сторчака.
Уточняется, что документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, причем это произошло еще пятого июня.
Об этом говорится в послании Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
По информации издания, сейчас создается новый механизм расчетов, в качестве которого может выступить "шлюз между российским и китайским аналогами SWIFT".
SWIFT — международная межбанковская система передачи финансовых данных. Российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), китайский — CIPS.
Как заявил Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах необходимо создание рынка рублевых и финансовых инструментов, которые застрахуют риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли.
По мнению депутата, в ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может достичь 50 процентов, тогда как сейчас показатель держится на уровне десяти процентов.
По словам одного из источников газеты, на платежи в рублях и юанях будут переходить также по контрактам, ранее заключенным в долларах.
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Антон СилуановКитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Хвала Аллаху, наконец-то.
28 июня, 02:43
Ian Broshchuck
1373300114
В целом, поддерживаю. Тем более, сегодня гулял по Невскому, почти выучил китайский)) Ни хао!
28 июня, 02:24
СФСергей Фамилия
647910010
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