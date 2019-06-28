Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер партии "Непокорившаяся Франция", кандидат в президенты Франции в 2017 году Жан-Люк Меланшон предстанет перед судом по обвинению в неповиновении властям и запугивании должностных лиц, сообщает газета Express.

Прокуратура Парижа начала расследование после инцидента в октябре 2018 года, когда во время обысков в штаб-квартире "Непокорившейся Франции" Меланшон толкнул прокурора. Инцидент попал на видео и широко транслировался всеми ведущими французскими телеканалами.

По информации издания, в назначенный на сентябрь суд также вызваны депутаты Национальной ассамблеи Алексис Корбьер и Бастьен Лашо, евродепутат Мануэль Бомпар и пресс-секретарь партии Мюриэль Розенфельд.

Сам Меланшон заявил, что не получал уведомления о предстоящем вызове в суд, в связи с чем с иронией отозвался о материале издания. "Сейчас они (газета – ред.) объявила, что в сентябре мы предстанем перед судом. Без сомнения правоохранительные органы нас тоже об этом проинформируют. Если им позволит Express", - написал политик в Twitter