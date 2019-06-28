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РИА Новости

В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов

01:28
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© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе в Литве. Архивное фото
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе в Литве. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе в Литве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что на каждый перехват российскими самолетами натовской авиации приходится по три перехвата со стороны альянса.
Американский генерал принял в четверг участие в форуме в Брюсселе, где его спросили, пытается ли Россия "протестировать" возможности альянса в воздухе.

Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации. Таким образом, в небе происходит большая активность.

Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
Тод Уолтерс
Главком объединенных сил НАТО в Европе
При этом он заявил, что подавляющее большинство перехватов, которые сейчас происходят в воздухе, безопасны. "В течение двух последних лет мы отметили, что частота небезопасных перехватов значительно сократилась", - сказал он.
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
18 июня, 05:07
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
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НАТОРоссияБезопасностьВ мире
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