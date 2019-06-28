В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что на каждый перехват российскими самолетами натовской авиации приходится по три перехвата со стороны альянса.

Американский генерал принял в четверг участие в форуме в Брюсселе, где его спросили, пытается ли Россия "протестировать" возможности альянса в воздухе.

Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации. Таким образом, в небе происходит большая активность. Тод Уолтерс Главком объединенных сил НАТО в Европе Главком объединенных сил НАТО в Европе