В НАТО подсчитали частоту перехватов российских самолетов

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что на каждый перехват российскими самолетами натовской авиации приходится по три перехвата со стороны альянса.
Американский генерал принял в четверг участие в форуме в Брюсселе, где его спросили, пытается ли Россия "протестировать" возможности альянса в воздухе.
Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации. Таким образом, в небе происходит большая активность.
При этом он заявил, что подавляющее большинство перехватов, которые сейчас происходят в воздухе, безопасны. "В течение двух последних лет мы отметили, что частота небезопасных перехватов значительно сократилась", - сказал он.