Главный дизайнер Apple решил покинуть компанию

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Самый известный дизайнер корпорации Apple Джони Айв, который участвовал в создании внешнего облика Mac, iPod и iPhone, покидает компанию для работы в своём собственном проекте, который называется LoveFrom, сообщает газета Financial Times в четверг.
"Хотя я не буду сотрудником (Apple), я все равно буду очень вовлечен (в работу компании), надеюсь, еще много-много лет после этого ", - сказал Айв изданию. Он добавил, что считает свой уход естественным развитием карьеры.
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Полноценный запуск нового креативного бизнеса Айва ожидается в течение 2020 года. Глава Apple Тим Кук заявил изданию, что в целом Apple продолжит работать со старой командой, которая создавала самые известные продукты корпорации.