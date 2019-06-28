В Сирии сообщили о минометном обстреле со стороны турецкой армии

ДАМАСК, 28 июн – РИА Новости. Турецкая армия из сирийской провинции Идлиб обстреляла минометными снарядами деревни на севере соседней сирийской провинции Хама в ночь на пятницу, сообщает гостелевидение Сирии.

Министерство обороны Турции в четверг объявило о гибели своего военного в результате обстрела одного из наблюдательных постов турецкой армии в сирийском Идлибе. В министерстве заявили, что артиллерийский обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным.