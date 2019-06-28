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РИА Новости

Ирак осудил нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

01:05
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БАГДАД, 28 июн – РИА Новости. МИД Ирака осуждает нападение на посольство королевства Бахрейн в Багдаде, заявил РИА Новости представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.
МИД Бахрейна ранее отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде. Атаку совершили недовольные организованной США в королевстве встречей по Палестине.
Как сообщила бахрейнская газета "Аль-Айям", в четверг вечером недовольные проведением в Бахрейне встречи по Палестине ворвались на территорию посольства королевства в Ираке, выбили стекла в здании, сняли флаг Бахрейна и повесили палестинский. По информации СМИ, никто не пострадал, но зданию дипмиссии был нанесен ущерб.
"МИД Ирака осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде. Органы безопасности придерживаются обязательств по защите всех посольств и дипломатических миссий в Ираке", - заявил ас-Саххаф.
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Он добавил, что Ирак и Бахрейн связаны "братскими" отношениями. "Мы выражаем солидарность с сотрудниками бахрейнского посольства. Мы связались с МИД Бахрейна для координации по инциденту", - сказал дипломат.
Отвечая на вопрос о том, кто может стоять за нападением, ас-Саххаф отметил, что этот вопрос будет разъяснен органами безопасности по итогам расследования.
В среду в Бахрейне завершила работу встреча по Палестине "Процветание во имя мира", на которой была представлена экономическая часть разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования. Для участия в форуме в Бахрейн приехали представители израильских деловых кругов и ряд отставных военных, а также журналисты ведущих СМИ.
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