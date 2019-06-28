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РИА Новости
Медиавойны

Министр обороны Латвии пожаловался, что в Бельгии доступен для просмотра RT

01:02
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© AFP 2019 / Gerard CerlesМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
© AFP 2019 / Gerard Cerles
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе, что в его гостиничном номере был доступен для просмотра российский спутниковый канал RT.
Министр участвовал в четверг в дискуссиях на форуме в Брюсселе, где, среди прочего, обсуждалась Россия.
"Здесь был вопрос об устойчивости и о том, что мы можем сделать. Я думаю, что есть много маленьких шагов, которые мы можем сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность, будь то в Латвии, Германии, Бельгии или США. Одна вещь - это кибератаки, которые происходят в тот момент, когда мы с вами говорим, против каждого из нас", - сказал министр.
"Но другая вещь - это фрагментация умонастроений. Они пытаются сделать так, чтобы мы сомневались в нашей системе, нашей обороне, наших ценностях", - заявил Пабрикс.
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"И у меня простой вопрос: если мы можем сделать что-то здесь и сейчас, то почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то еще, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT?" - сказал он в присутствии главкома вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса, который также участвовал в дискуссии.
"В моей стране RT больше не на экране. Еще в ряде стран тоже. Тогда почему это здесь?" - обратился к аудитории удивленный латвийский министр.
В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныRTАртис ПабриксБельгияЛатвияВ мире
Популярные комментарии
А может быть, Бельгия более демократическая страна, раз там еще не додумались до того, чтобы прикрыть РТ?))) Так и представляю себе картину маслом: заселился в номер и сразу к телевизору, проверять, что за каналы там? И ... Наткнулся на РТ!
28 июня, 06:20
salivina
1530000
Непонятно почему он недоволен. Или он сторонник цензуры и тоталитаризма? Это демократия, мой друг. Кушай ее большими ложками и не вякай)
28 июня, 07:23
Valery Sh
1200000
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