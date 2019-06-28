Министр обороны Латвии пожаловался, что в Бельгии доступен для просмотра RT

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе, что в его гостиничном номере был доступен для просмотра российский спутниковый канал RT.
Министр участвовал в четверг в дискуссиях на форуме в Брюсселе, где, среди прочего, обсуждалась Россия.
"Здесь был вопрос об устойчивости и о том, что мы можем сделать. Я думаю, что есть много маленьких шагов, которые мы можем сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность, будь то в Латвии, Германии, Бельгии или США. Одна вещь - это кибератаки, которые происходят в тот момент, когда мы с вами говорим, против каждого из нас", - сказал министр.
"Но другая вещь - это фрагментация умонастроений. Они пытаются сделать так, чтобы мы сомневались в нашей системе, нашей обороне, наших ценностях", - заявил Пабрикс.
"И у меня простой вопрос: если мы можем сделать что-то здесь и сейчас, то почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то еще, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT?" - сказал он в присутствии главкома вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса, который также участвовал в дискуссии.
"В моей стране RT больше не на экране. Еще в ряде стран тоже. Тогда почему это здесь?" - обратился к аудитории удивленный латвийский министр.
В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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