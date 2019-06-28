Министр обороны Латвии пожаловался, что в Бельгии доступен для просмотра RT

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на международном форуме в Брюсселе, что в его гостиничном номере был доступен для просмотра российский спутниковый канал RT.

Министр участвовал в четверг в дискуссиях на форуме в Брюсселе, где, среди прочего, обсуждалась Россия.

"Здесь был вопрос об устойчивости и о том, что мы можем сделать. Я думаю, что есть много маленьких шагов, которые мы можем сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность, будь то в Латвии, Германии, Бельгии или США. Одна вещь - это кибератаки, которые происходят в тот момент, когда мы с вами говорим, против каждого из нас", - сказал министр.

"Но другая вещь - это фрагментация умонастроений. Они пытаются сделать так, чтобы мы сомневались в нашей системе, нашей обороне, наших ценностях", - заявил Пабрикс.

"И у меня простой вопрос: если мы можем сделать что-то здесь и сейчас, то почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то еще, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT?" - сказал он в присутствии главкома вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса, который также участвовал в дискуссии.

"В моей стране RT больше не на экране. Еще в ряде стран тоже. Тогда почему это здесь?" - обратился к аудитории удивленный латвийский министр.

В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40% русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.