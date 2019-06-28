Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

В среду в Бахрейне завершила работу встреча по Палестине "Процветание во имя мира", на которой была представлена экономическая часть разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования. Для участия в форуме в Бахрейн приехали представители израильских деловых кругов и ряд отставных военных, а также журналисты ведущих СМИ.