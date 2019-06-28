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РИА Новости

В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

00:24
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о подрыве на мине диверсанта ВС Украины, пытавшегося проникнуть на территорию республики.
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Видео с место подрыва украинского силовика опубликовано на официальном сайте Народной милиции ЛНР. Будет ли передано тело украинского военнослужащего Киеву не сообщается.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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