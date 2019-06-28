В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о подрыве на мине диверсанта ВС Украины, пытавшегося проникнуть на территорию республики.
"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Видео с место подрыва украинского силовика опубликовано на официальном сайте Народной милиции ЛНР. Будет ли передано тело украинского военнослужащего Киеву не сообщается.