Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался в интервью британской Президент России Владимир Путин признался в интервью британской FT , что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I.

На замечание журналиста о том, что Петр I уже умер, Путин, смеясь, возразил: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".

Среди же современников российский лидер отметил бывшего президента Франции Жака Ширака.

"Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный", — сказал он.

"У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров", — объяснил Путин.