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РИА Новости

Путин рассказал, кто из мировых лидеров его восхищает

00:21
16049
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался в интервью британской FT, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I.
На замечание журналиста о том, что Петр I уже умер, Путин, смеясь, возразил: "Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело, так же как дело каждого из нас. Мы будем жить до тех пор, пока будет жить наше дело".
Среди же современников российский лидер отметил бывшего президента Франции Жака Ширака.
"Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный", — сказал он.
"У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров", — объяснил Путин.
А если говорить широко, то в современной истории есть много примеров "хороших и очень интересных людей", добавил он.
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Петр IЖак ШиракВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Он будет жить до тех пор, пока будет жить его дело" - а какое дело Петр I считал главным? прорубание окна в Европу, если я не ошибаюсь. и в то же время постоянный стон "нас все не любят, завидуют, хотят расчленить, у нас только два союзника - армия и флот (хотя на самом деле - нефть и газ)" и прочие благоглупости? у ВВП явное раздвоение личности.
28 июня, 02:42
елочка нравится
8210130
А меня из современных политиков больше всего восхищает Меркель. Как это она умудряется стоять без подпорок и не падать, а? Вот это сила воли! С таким характером она ещё два-три срока на посту канцлера просидит. Пардон, простоит.
28 июня, 01:18
СССергей Смирнов
330217
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