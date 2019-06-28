В ДНР заявили о ранении местного жителя в результате обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, ранения получил мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины осколочное ранение мягких тканей получил мужчина, 1966 года рождения, проживающий в населенном пункте Веселое (окраины Донецка - ред.)", - сказал представитель ведомства.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что из-за минометного обстрела со стороны силовиков поселка Александровка на западе Донецка повреждения получили два дома.