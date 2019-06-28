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РИА Новости
Культура

Том Стоппард написал "личную" пьесу

06:09
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБританский драматург Том Стоппард
Британский драматург Том Стоппард
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Драматург Том Стоппард написал пьесу о жизни еврейских кварталов в довоенной Вене, сообщает Guardian, уточняя, что в начале 2020 году пьеса будет поставлена в лондонском Вест-Энде.
Том Стоппард, у которого почти все еврейские родственники погибли в нацистских концентрационных лагерях, написал свою самую "личную" пьесу. Стоппарда знают как "беспристрастного автора", в его произведениях почти нет отсылок к его собственной биографии. Но новая пьеса получилась другой: "Многое в пьесе важно для меня лично, но речь в ней идет о венской семье, чтобы было не похоже, что это обо мне". - рассказал Стоппард в интервью Guardian.
81-летний драматург целый год сочинял свою новую пьесу Leopoldstadt, действие которой происходит в еврейском квартале Вены в начале XX века. Предыдущую пьесу "Проблема" он закончил в 2015 году. "Я сам удивлен, что моя последняя пьеса <…> была написана пять лет назад. Надо бы поторопиться, а то мне исполнится 90 лет до того, как напишу следующую".
Том Стоппард написал более 30 пьес. По словам Сони Фридман, режиссера-постановщика новой пьесы в Вест-Энде, "он безусловно лучший из ныне живущих драматургов и один из лучших драматургов XX и XXI века".
Сцена из спектакля Проблема в Российском академическом Молодежном театре
7 февраля, 10:28
РАМТ представит премьеру новой пьесы британского драматурга Тома Стоппарда
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КультураТеатрНовости культурыЛондонВенаТом Стоппард (Томаш Штраусслер)
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