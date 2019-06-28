Том Стоппард написал "личную" пьесу

МОСКВА, 28 июня – РИА Новости. Драматург Том Стоппард написал пьесу о жизни еврейских кварталов в довоенной Вене, . Драматург Том Стоппард написал пьесу о жизни еврейских кварталов в довоенной Вене, сообщает Guardian, уточняя, что в начале 2020 году пьеса будет поставлена в лондонском Вест-Энде.

Том Стоппард, у которого почти все еврейские родственники погибли в нацистских концентрационных лагерях, написал свою самую "личную" пьесу. Стоппарда знают как "беспристрастного автора", в его произведениях почти нет отсылок к его собственной биографии. Но новая пьеса получилась другой: "Многое в пьесе важно для меня лично, но речь в ней идет о венской семье, чтобы было не похоже, что это обо мне". - рассказал Стоппард в интервью Guardian.

81-летний драматург целый год сочинял свою новую пьесу Leopoldstadt, действие которой происходит в еврейском квартале Вены в начале XX века. Предыдущую пьесу "Проблема" он закончил в 2015 году. "Я сам удивлен, что моя последняя пьеса <…> была написана пять лет назад. Надо бы поторопиться, а то мне исполнится 90 лет до того, как напишу следующую".