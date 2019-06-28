На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.

Пип Раш и Берт Коул купили старую грузоподъемную машину и разрезали ее на две части, чтобы конструкцию можно было перевести в Гластонбери.

"Это было настоящее представление. Нас сопровождал кортеж из полицейских машин. Потом пришлось снова соединять две половинки крана и устанавливать опоры на глубине 10 метров", - рассказал Берт Коул.

На 30-метровом кране установили платформу, на которой диджеи будут играть треки для толпы посетителей, окруженной огромными динамиками, а из встроенных пушек будут вырываться языки пламени.

Создатели огнедышащего крана уверены, что зрители оценят их задумку: "На фестивале адекватная публика. Люди знают, куда и на что идут".