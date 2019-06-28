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РИА Новости
Культура

На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран

01:51
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© AFP 2019 / Oli ScarffУчастники фестиваля Гластонбери 2017 смотрят шоу "Метаморфозы" арт-группы Аркадия
Участники фестиваля Гластонбери 2017 смотрят шоу Метаморфозы арт-группы Аркадия
© AFP 2019 / Oli Scarff
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Центральной инсталляцией музыкального фестиваля в Гластонбери стал 140-метровый огнедышащий строительный кран, который соорудили британские шоумейкеры Пип Раш Янсен и Берт Коул, сообщает The Guardian.
Пип Раш и Берт Коул купили старую грузоподъемную машину и разрезали ее на две части, чтобы конструкцию можно было перевести в Гластонбери.
"Это было настоящее представление. Нас сопровождал кортеж из полицейских машин. Потом пришлось снова соединять две половинки крана и устанавливать опоры на глубине 10 метров", - рассказал Берт Коул.
На 30-метровом кране установили платформу, на которой диджеи будут играть треки для толпы посетителей, окруженной огромными динамиками, а из встроенных пушек будут вырываться языки пламени.
Создатели огнедышащего крана уверены, что зрители оценят их задумку: "На фестивале адекватная публика. Люди знают, куда и на что идут".
Музыкальный фестиваль в Гластонбери продлится до 30 июня. Ожидается, что его посетят более 200 тысяч человек. Зрителей ждут выступления The Killers, Bastille, Weekend и других музыкантов.
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