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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Депутат РФ не так сел – и теперь в Грузии ищут пятую колонну

Вчера, 12:00
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ИноСМИ. Серьезно
Депутат РФ не так сел – и теперь в Грузии ищут пятую колонну
Вчера, 12:00
Очередную революцию в Грузии вызвал не выстрел "Авроры", а неудачное приседание российского депутата в Тбилиси
Но страна не собирается успокаиваться – сторонники Саакашвили восприняли уход в отставку спикера парламента как "слабину" врага, после которой успех необходимо развить. Туристам из РФ в Грузии будет нелегко – но труднее всех будет грузинам. Ведь им придется жить в стране, где идет поиск "пятой колонны" изменников. Причем две ведущие партии обвиняют в выполнении приказов Кремля… друг друга.
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