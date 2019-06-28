Депутат РФ не так сел – и теперь в Грузии ищут пятую колонну

Но страна не собирается успокаиваться – сторонники Саакашвили восприняли уход в отставку спикера парламента как "слабину" врага, после которой успех необходимо развить. Туристам из РФ в Грузии будет нелегко – но труднее всех будет грузинам. Ведь им придется жить в стране, где идет поиск "пятой колонны" изменников. Причем две ведущие партии обвиняют в выполнении приказов Кремля… друг друга.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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