Депутат РФ не так сел – и теперь в Грузии ищут пятую колонну

Но страна не собирается успокаиваться – сторонники Саакашвили восприняли уход в отставку спикера парламента как "слабину" врага, после которой успех необходимо развить. Туристам из РФ в Грузии будет нелегко – но труднее всех будет грузинам. Ведь им придется жить в стране, где идет поиск "пятой колонны" изменников. Причем две ведущие партии обвиняют в выполнении приказов Кремля… друг друга.