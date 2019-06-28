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РИА Новости

"Уже опоздали". Смогут ли США опередить Россию в гиперзвуковом оружии

08:00
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© US Air ForceПервый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
© US Air Force
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Полет из верхних слоев атмосферы со скоростью 20 чисел Маха, самостоятельное маневрирование и стоимость в сотни миллионов долларов — США провели первое испытание новой тактической гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Работу над этим оружием американцы активизировали после первых сообщений о появлении ударных гиперзвуковых комплексов у России. В Пентагоне обещают, что первые образцы новых ракет поступят в ВВС США уже в 2022-м. Сможет ли AGM-183A соперничать с российским "Кинжалом" — в материале РИА Новости.

В рядах отстающих

Аббревиатура AGM-183A расшифровывается как Air Launched Rapid Response Weapon — оружие быстрого ответа с базированием в воздухе. Носителем комплекса выступил стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, который отправился в испытательный полет с базы Эдвардс в Калифорнии. Ракета не оснащалась боевой частью и с борта самолета не запускалась.
"В ходе испытаний собраны данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование самолета. Прототип не имел взрывчатки и не стартовал с борта В-52 во время летных испытаний. Этот тип сбора данных необходим для всех разрабатываемых систем вооружения ВВС", — уточняется в сообщении ВВС США.
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Как заявляют в Пентагоне, перед оборонно-промышленным комплексом США поставили задачу догнать Россию и Китай, которые в области гиперзвукового оружия ушли далеко вперед. Главным разработчиком нового комплекса выбрана компания "Локхид Мартин". На создание AGM-183A и еще одной гиперзвуковой ударной системы дальнего радиуса действия Hacksaw ("Ножовка") ей в 2018-м выделили почти пятьсот миллионов и более девятисот миллионов долларов соответственно.
Впрочем, по мнению экспертов, американский оборонпром не сможет быстро создать такое оружие из-за отсутствия технического задела. Так, доктор военных наук Константин Сивков уверен, что до принятия на вооружение гиперзвуковых ракет США уйдет не менее пяти лет.
"Одно время они решили делать такое оружие, но потом отказались, решив, что оно им не нужно. Еще предстоят длительные, объемные испытания, летные и наземные, необходимо создать полноценную систему управления — это три-четыре года минимум", — сказал Сивков РИА Новости.
© US Air ForceПервый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
© US Air Force
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Не первый блин

Информации о новой гиперзвуковой разработке США в открытых источниках пока мало. Однако, по неофициальным данным, AGM-183A или Arrow ("Стрела") сможет развивать скорость до 20 чисел Маха. Ее, скорее всего, оснастят ядерной боевой частью. "Стрела" представляет собой планирующий летательный аппарат, не оснащенный двигателем. Ракета доставляет его на нужную высоту и придает необходимую начальную скорость. Из верхних слоев атмосферы "Стрела" будет спускаться уже самостоятельно. При этом она сможет маневрировать для преодоления средств противоракетной обороны противника.
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"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомбаОфициально это оружие для российских фронтовых бомбардировщиков и многоцелевых истребителей называется "Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения" под индексом 9-А-7759 и относится к проектам семейства "Гром".
"Ножовка" — это уже твердотопливная крылатая ракета, наводимая на цель с помощью спутника. Ее носителями станут бомбардировщики и истребители, стоящие сегодня на вооружении ВВС США. Целями "пилы" станут наземные и надводные, подвижные и неподвижные объекты.
Это не первые проекты американской оборонки по разработке гиперзвукового оружия. В начале 2000-х НАСА испытало аппарат X-43. В течение трех лет разработчики провели три пуска, из которых только два оказались относительно успешными. Первый аппарат был уничтожен после одиннадцати секунд полета из-за ошибки системы управления. Два других прототипа выполнили десятиминутные полеты. По заявлению испытателей, аппараты развили скорость около десяти чисел Маха — это почти 12 тысяч километров в час.
© Фото : public domainX-43, сброшенный из-под крыла самолета В-52
X-43 сброшенный из-под крыла самолета Б-52
© Фото : public domain
X-43, сброшенный из-под крыла самолета В-52
Позже Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA) подготовило боевой маневрирующий блок Falcon, а также боевой блок AHW (Advanced Hypersonic Weapon). Пробные пуски обоих прототипов оказались неудачными. Пентагон в последние годы также работает над созданием наземной гиперзвуковой ракетной системы.
Однако при всем разнообразии программ и задумок американских конструкторов проекты гиперзвукового оружия в большей степени остаются на бумаге, и ни один из них пока не доведен до конца. Реальны здесь только сотни миллионов долларов, потраченные на научно-исследовательские и конструкторские работы.
© Фото : public domain Первый полет управляемого боевого блока Falcon HTV-2
Первый полет управляемого боевого блока Falcon HTV-2
© Фото : public domain
Первый полет управляемого боевого блока Falcon HTV-2
По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, при создании гиперзвукового оружия у США возникли сложности с разработкой системы наведения и ведения ракет. "Они сделали хорошее топливо, шаг за шагом доработали электронную начинку. Если бы была система управления, то гиперзвук у них бы заработал, — сказал Судаков РИА Новости. — Представьте, что вы берете пращу и выстреливаете ракету с огромной скоростью, но она не может попасть в цель, потому что вы не успеваете ей управлять. Это ключевой вопрос. Чтобы его решить, американским специалистам необходимо расширять группировку спутников, что напрямую связано с космической программой. Трамп уже поручил заняться этой темой".
© DARPAИзображение Falcon HTV-2, показывающее этап входа гиперзвукового аппарата в плотные слои атмосферы
Изображение Falcon HTV-2, показывающее этап входа гиперзвукового аппарата в плотные слои атмосферы
© DARPA
Изображение Falcon HTV-2, показывающее этап входа гиперзвукового аппарата в плотные слои атмосферы

По другую сторону океана

В свою очередь Россия пока остается единственной страной в мире, сумевшей довести гиперзвуковое ударное оружие до стадии принятия на вооружение. Напомним, о создании нового вида вооружения президент страны Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в марте 2018-го. Тогда стало известно, что российским оружейникам удалось разработать и успешно испытать ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". Эта система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. На пути к цели планирующий крылатый блок маневрирует как по горизонтали, так и по высоте, что делает "Авангард" неуязвимым для любых существующих на сегодня средств ПВО и ПРО.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018
Подготовка к запуску новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Подготовка к запуску новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018
Еще один проект гиперзвукового оружия, воплощенный в жизнь, — авиационная ракета "Кинжал". Благодаря огромной скорости ракету практически невозможно обнаружить радиолокационными станциями. Носители "Кинжалов" — истребители-перехватчики МиГ-31. Ракета может поражать цели на дистанции более тысячи километров. В Минобороны России неоднократно сообщали об учениях, в рамках которых пуски гиперзвуковых "Кинжалов" выполнялись по морским и наземным целям. В 2018-м "тридцатьпервые", вооруженные "Кинжалами", выполнили почти четыреста полетов на воздушное патрулирование над Черным и Каспийским морями.
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Без гиперзвука не останутся и моряки. Конструкторы с 2011-го занимаются разработкой гиперзвукового комплекса "Циркон", который будет устанавливаться на подводные лодки пятого поколения "Хаски" и перспективные надводные корабли. "Циркон" будет разгоняться до девяти Махов, а дальность полета ракеты составит более тысячи километров. Применение предусмотрено с морских носителей — серийных подводных и надводных кораблей и подводных лодок, в том числе произведенных и строящихся под высокоточные ракеты "Калибр".
Судаков считает, что российские конструкторы обогнали американских коллег в создании гиперзвукового оружия на три-пять лет. "Но я уверен, что США в ближайшие годы сделают гиперзвуковое оружие, на этот счет не должно быть никаких иллюзий. Однозначно: шаг за шагом гиперзвук появится и в других странах", — отметил эксперт.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
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МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
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АвангардРакетный комплекс "Кинжал"РоссияСШАБезопасность
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