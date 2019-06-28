Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Шеф-повар Глен Пауэлл показал на своем YouTube-канале, как легко и быстро очистить чеснок.
"Я очень долго отрабатывал эту технику. И могу сказать, что если вы все сделаете правильно, то идеально исполните этот кухонный трюк. Но запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас", — предупредил повар.
На видео Глен Пауэлл использовал короткий кухонный нож — очень острый. Он сделал несколько надрезов у основания головки, а затем воткнул нож в луковицу и вытащил идеально очищенные зубчики.
Подписчики повара оценили лайфхак: "Крутой трюк! Обязательно попробую. Спасибо, что рассказал о нем" . Некоторые зрители в шутку сказали, что повар готовится к "войне с вампирами", а кто-то просто испугался, что не справится с таким методом очистки чеснока.
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