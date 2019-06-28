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РИА Новости
Культура

Попасть в паутину, сломать стол в щепки. Зачем сейчас идти в "Гараж"

08:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнсталляции в музее современного искусства Garage
Инсталляции в музее современного искусства Garage
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Более 50 российских и зарубежных художников строят догадки о нашем будущем и приглашают публику приложить руку к тому, чтобы сделать его лучше. Это происходит в "Гараже" на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030—2100". Здесь размышляют о поиске новых цивилизаций на примере картин, скульптур, инсталляций и перформансов, в которых может поучаствовать каждый. РИА Новости рассказывает о самых интересных из них.

Увидеть будущее в движении медузы

Только лишь по сеансам можно попасть в иммерсивный театр win-win — для этого надо дождаться своей очереди перед массивной серой дверью и электронными часами, посекундно отсчитывающими время до начала инсталляции. Чинно, друг за другом посетителей приглашают пройти в небольшую затемненную комнату и закрывают ее снаружи. Зрители усаживаются перед большим круглым зеркалом, надевают наушники, а потом под медитативный голос диктора жестами отвечают на несколько вопросов.
По задумке авторов — коллектива Rimini Protokoll — проект позволяет совершить путешествие во времени и в прямом смысле встретить настоящих медуз, которые появились на Земле 670 миллионов лет назад и которые "выживут, когда многие другие виды исчезнут с планеты".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИммерсивная инсталляция коллектива Rimini Protokoll "win-win" на выставке в "Гараже"
Иммерсивная инсталляция коллектива Rimini Protokoll win><win на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Иммерсивная инсталляция коллектива Rimini Protokoll "win-win" на выставке в "Гараже"
Проект, созданный в сотрудничестве с морскими биологами, позволяет непосредственным участникам по-новому взглянуть на взаимодействие видов на Земле и посмотреть со стороны на самих себя.

Очутиться в декорациях к "Чужому" и "Хоббиту"

© Фото : предоставлено художниками / Пресс-служба музея современного искусства "Гараж"Numen / For Use. "Клейкая лента — Де-Мойн", 2017–2018. Вид инсталляции в Художественном центре Де-Мойна
Numen / For Use. Клейкая лента — Де-Мойн. 2017–2018. Вид инсталляции в Художественном центре Де-Мойна
© Фото : предоставлено художниками / Пресс-служба музея современного искусства "Гараж"
Numen / For Use. "Клейкая лента — Де-Мойн", 2017–2018. Вид инсталляции в Художественном центре Де-Мойна
Художники группы Numen/For Use осенью привезут на выставку инсталляцию "Клейкая лента" ("Tape"), представляющую собой символическую утробу или кокон из биоразлагаемого скотча. Ее повесят на четырех опорных столбах на входе в музей, и каждый посетитель сможет пробраться внутрь, чтобы почувствовать себя зародышем, пауком или мухой. Также можно вообразить себя Эллен Рипли в декорациях фильма "Чужой" или Бильбо Бэггинсом в "Хоббите: Пустошь Смауга" во время сражения с гигантскими лесными пауками.

"В этой громадной пластиковой паутине можно ходить, сидеть, да и вообще жить. Смысл ее в том, чтобы подумать о формах коллективного общежития, которые бы не были похожи на нынешний индустриальный современный мир. Это новая, user-friendly, children-friendly футуристичная среда", — рассказали РИА Новости в музее.

Принять соляное СПА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители на иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в музее "Гараж"

Иммерсивная инсталляция художницы Анастасии Потемкиной Передайте мне соль, пожалуйста на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж
1 из 3

Посетители на иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в музее "Гараж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фрагмент иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в "Гараже"

Фрагмент иммерсивной инсталляции художницы Анастасии Потемкиной Передайте мне соль, пожалуйста на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж
2 из 3

Фрагмент иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фрагмент иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в "Гараже"

Иммерсивная инсталляция художницы Анастасии Потемкиной Передайте мне соль, пожалуйста на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж
3 из 3

Фрагмент иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетители на иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в музее "Гараж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Фрагмент иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Фрагмент иммерсивной инсталляции Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста" в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пройдя дальше, посетители оказываются среди гор соли и в клубах соляной взвеси. Это проект российской художницы Анастасии Потемкиной "Передайте мне соль, пожалуйста". В отдельном зале, настоящей галокамере и почти точной копии настоящего СПА, она расположила семь шезлонгов. В них художница приглашает зрителей посидеть, расслабиться и подышать насыщенным солями воздухом.
Усиливает медитативный эффект таинственный красный цвет, которым подсвечена комната. С помощью этого проекта Потемкина исследует тему синтеза и преодоления границы между разными типами чувств.

"Это история не только про соль как материал и СПА как образ жизни, а про синтез. Соляное СПА, как считает Потемкина, может эти синтетические свойства в человеке воспитать. В этих шезлонгах надо сидеть, пока вы не увидите звук и не услышите цвет", — рассказали РИА Новости в "Гараже".

Интересно, что на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ представлена похожая инсталляция — "Обновитель астрального баланса" Марины Абрамович. Посетителям также предлагают посидеть в шезлонгах, но вместо соли триггером медитации выступает метроном. Возможно, шезлонги — это новый музейный тренд.

Дышите. Не дышите

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИнсталляции в музее современного искусства "Гараж"
Инсталляции в музее современного искусства Garage
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инсталляции в музее современного искусства "Гараж"
Группа "Гнездо" обращалась к вопросу защиты окружающей среды еще в 1977 году — тогда советские нонконформисты устроили перформанс "Минута недышания". Тогда они перед десятком зрителей показательно сокращали количество выдыхаемого в атмосферу углекислого газа. Сделанные во время той акции фото представлены в одном из залов экспозиции.
В "Гараже" пошли дальше. Каждый день в 19:00 на выставке по громкой связи будут объявлять: "Не дышите", и посетители смогут стать участниками аналогичного перформанса и не дышать в течение одной минуты. Благодаря этому каждый вроде как сможет понять, что будущее планеты зависит от его действий и жертв.

Все в сад!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Интерактивная инсталляция Дага Эйткена "Сад" на выставке в "Гараже"

Интерактивная инсталляция американского художника Дага Эйткена Сад на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж
1 из 2

Интерактивная инсталляция Дага Эйткена "Сад" на выставке в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Интерактивная инсталляция Дага Эйткена "Сад" на выставке в "Гараже"

Интерактивная инсталляция американского художника Дага Эйткена Сад на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж
2 из 2

Интерактивная инсталляция Дага Эйткена "Сад" на выставке в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Интерактивная инсталляция Дага Эйткена "Сад" на выставке в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2

Интерактивная инсталляция Дага Эйткена "Сад" на выставке в "Гараже"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Гигантский куб с прозрачными стенами, в котором расположилась лаконично оформленная комната с диванами, столами, стульями и бра, привез в "Гараж" американец Даг Эйткен. Проект "Сад" до обеда будет работать как инсталляция, а после — можно попасть внутрь, но только по сеансам в порядке живой очереди. Стоит приходить заранее, ведь желающим выдаются бита, каска и защитные очки, а что происходит дальше — зависит от фантазии участника.
Как показывает практика, после нескольких сеансов пространство куба заполняют щепки и обломки обстановки. РИА Новости в "Гараже" пояснили, что в зависимости от разрушений мебель будут менять раз в день.

"Эта инсталляция — метафора экологии, которая достается новым поколениям от их предшественников совсем не в идеальном виде", — рассказали в пресс-службе музея.

Вокруг куба высажены деревья, и чтобы понять, что происходит внутри, зрители вынуждены подглядывать из-за листьев и веток. В итоге все происходящее напоминает фильм "Квадрат" Рубена Эстлунда — сатиру на современное общество, границу свободы самовыражения и политкорректности.
Остается добавить, что даты в названии "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030—2100" неслучайны: по прогнозам специалистов, к 2030 году запасы нефти на Земле исчерпают себя, а с 2100 года, по предсказанию фантаста Артура Кларка, человечество сможет заселять другие миры.
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
19 июня, 08:00
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
500000
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КультураМарина АбрамовичНовости культурыВыставкиМузеиГаражМосква
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