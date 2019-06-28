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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и ЮАР

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Дипломатические отношения РФ и ЮАР были установлены 28 февраля 1992 года.
Россия оказывала разностороннее содействие Африканскому национальному конгрессу в борьбе против режима апартеида. Установление дипотношений явилось закономерным результатом общественно-политического развития ЮАР на пути к первым в истории страны демократическим выборам в 1994 году.
Характерная черта российско-южноафриканских политических контактов – регулярный и доверительный диалог на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин посетил Кейптаун с официальным визитом в 2006 году, в ходе которого был заключен Договор о дружбе и партнерстве. В 2013 году Путин посетил Дурбан с приуроченным к саммиту БРИКС рабочим визитом, результатом стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства.
Занимавший пост президента ЮАР Джейкоб Зума семь раз посещал Российскую Федерацию – с официальным визитом в 2010 году, с рабочими визитами в 2011 году, 2013 году (в мае и для участия в саммите "Группы двадцати" в сентябре), 2014 году, 2015 году (для участия в праздновании в Москве Дня Победы в мае и саммите БРИКС в июле).
4 сентября 2017 года состоялась встреча Путина и Зумы "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай).
23 марта 2018 года президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.
Первая личная встреча президентов России и ЮАР состоялась 26 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве. В присутствии глав государств также были подписаны межправительственные документы – соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области водных ресурсов.
Во внешнеполитическом плане для Москвы и ЮАР характерна близость подходов к формированию мироустройства на принципах многополярности и уважения международного права, обеспечению ведущей роли ООН, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом. Координации действий двух стран на международной арене, в том числе в форматах ООН, БРИКС и "Группы двадцати", способствует активный и регулярный диалог внешнеполитических ведомств.
В июне 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Ларов посетил ЮАР для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. "На полях" заседания состоялась его встреча министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу. Сергей Лавров был также принят президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
21 ноября 2018 года состоялась встреча Сергея Лаврова с Линдиве Сисулу, прибывшей в Москву для участия в 15-м заседании Российско-Южноафриканского Смешанного межправительственного комитета (СМПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.
Поддерживается диалог на уровне министерств и ведомств двух стран, а также межпарламентские связи.
С 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ действует группа по сотрудничеству с Национальным советом провинций (верхней палаты парламента) ЮАР.
Делегация парламента ЮАР приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, прошедшей в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге.
"На полях" Ассамблеи председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального совета провинций парламента Южно-Африканской Республики Танди Модисе.
В июне 2018 года председатель Национальной Ассамблеи Южно-Африканской Республики Балека Мбете приняла участие в международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
Состоялась ее встреча с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
В сфере экономического взаимодействия РФ и ЮАР координирующим органом является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК). 15-е заседание комитета прошло в ноябре 2018 года. В ходе переговоров были затронуты вопросы торгового и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы двустороннего взаимодействия в таких сферах, как недропользование, сельское хозяйства, образование и научно-технологическое сотрудничество.
По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России и ЮАР составил 1,068 миллиарда долларов, увеличившись на 28,46% по сравнению с 2017 годом, из них российский экспорт – 285,7 миллиона долларов, импорт – 783,1 миллиона долларов.
В структуре экспорта России в ЮАР в 2018 году основная доля поставок пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (54,48%), древесину и целлюлозно-бумажные изделия (19,73%), продукцию химической промышленности (9,37%) и минеральные продукты (9,23%).
В структуре импорта в 2018 году преобладали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (36,52%), минеральные продукты (31,19%), продукция химической промышленности (15,32%) и машины, оборудование и транспортные средства (10,81%).
Инвестиционную активность в Южной Африке проявляют Группа компаний "Ренова" (разведка и добыча марганцевой руды, производство силикомарганца), ОАО "Северсталь" (производство брикетированного железа). АО "Росгеология" и южноафриканская госкорпорация "Петро-Эс-Эй" налаживают сотрудничество в разведке и разработке углеводородов на южном шельфе ЮАР. В России действуют южноафриканские "САБ-Миллер" (производство пива), "Монди" (производство целлюлозы), "Насперс" (информтехнологии), "Бейтман" (поставки оборудования и технологий для предприятий добывающей и металлургической отраслей промышленности), "Белл" (тяжелое машиностроение), "Стандард Банк" (финансовые услуги).
У двух стран существует предметное сотрудничество по высокотехнологичным сферам деятельности, действует рабочая группа по освоению космического пространства.
По линии госкорпорации "Роскосмос" в феврале 2017 года в ЮАР в городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция системы ГЛОНАСС "Сажень-ТМ-БИС".
Роскосмос планирует разместить в третьем квартале 2019 года в ЮАР оптико-электронную станцию для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Россия и ЮАР развивают сотрудничество в неэнергетических приложениях ядерных технологий. В июле 2018 года Компания "Русатом Хэлскэа" (входит в Росатом) и Корпорация по атомной энергии ЮАР (NECSA) подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной медицине, в частности в диагностике и лечении рака в Африке и на других континентах. Планируется, что Росатом построит в ЮАР два так называемых растворных реактора (установки небольших размеров и мощности) для наработки радионуклидов, применяемых в ядерной медицине. Стороны также планируют создание в ЮАР коммерческого циклотрона с целью дальнейшего наращивания производственных мощностей для нужд ядерной медицины в африканском регионе.
В январе 2018 года в ходе 11-го заседания совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству в Москве достигнуты договоренности о проведении совместного двустороннего конкурса научно-исследовательских проектов, подготовке новой редакции Соглашения между Российской академией наук и Академией наук ЮАР, одобрена "дорожная карта" подключения южноафриканцев к работе Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
В 2016-2018 годах между Россией и ЮАР состоялся обмен Сезонами культуры, в ходе которых были организованы художественные выставки и выступления музыкальных и танцевальных коллективов.
30 марта 2017 года вступил в силу Протокол между правительствами РФ и ЮАР о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов. Документом предусматривается, что граждане России и ЮАР, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом без виз на срок до 90 дней.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и октрытых источников
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