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РИА Новости

Нападают на людей и падают с крыш: вся правда о столичных утках

10:00
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© РИА Новости / Максим БлиновКрасные утки в парке Горького в Москве
Красные утки в парке Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Городские утки не так уж безобидны, как кажется с первого взгляда, иногда они нападают на человека. Но и люди не всегда безопасны для птиц: подкормка хлебом нередко заканчивается проблемами со здоровьем у пернатых. К нехорошим последствиям зачастую приводят и попутки горожан спасти упавших с крыши утят.

Без хлеба единого

Утки, вместе с голубями и воробьями, в числе самых многочисленных городских "диких" животных. Горожане, испытывая нежные чувства к братьям нашим меньшим, пытаются о них заботиться. И чаще всего выражается это в подкормке пернатых хлебом.
Злоупотребление злаковыми чаще всего плохо влияет на птиц, у них из-за переедания начинаются проблемы со здоровьем. А летом, по данным пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, кормить уток хлебом вообще не рекомендуется.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУтки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Утки в одном из прудов в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"

"Летом утки самостоятельно добывают себе пищу. Естественной еды в московских водоемах предостаточно. Это водоросли, водные насекомые, мелкая рыбешка, планктон. Подкармливать уток хлебом можно только зимой в морозные дни, когда естественной пищи становиться мало", – сообщили в пресс-службе.

И в холода нужно помнить важные правила, чтобы не навредить пернатым. Во-первых. Кормить птиц можно только белым хлебом, черный им противопоказан. Во-вторых, их подкармливать их стоит при температурах ниже 15 градусов, и именно подкармливать, а не закармливать.
В излишне больших количествах хлеб плохо усваивается утками, вызывает у них болезни. К тому же птицы, которых постоянно кормят люди, теряют навыки самостоятельного поиска пищи.

Мощная птица

Самая распространенная московская утка – кряква. На втором месте по численности – крупная рыжая степная утка огарь, которую сначала завезли в московский зоопарк. Потом она распространилась по всему городу.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкУтка огарь на Большом пруду в Московском зоопарке
Утка огарь на Большом пруду в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Утка огарь на Большом пруду в Московском зоопарке
Справка

В Москве водится семь видов уток: кряква, огарь, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, широконоска, чирок-трескунок. Больше всего в столице крякв – выводки этих уток можно увидеть практически на каждом московском водоеме.

На втором месте по численности – огарь. Крупная оранжевая утка, которая привлекает к себе внимание необычной яркой расцветкой и крупными размерами.

До 1945 года огарям подрезали крылья, чтобы они оставались в зоопарке. Теперь рыжие утки в теплое время года живут на прудах в парках, а когда наступают холода, возвращаются в зоопарк.

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Огари больше крякв, размером почти с гуся. Это утки в принципе больше похожи на гусей: у них длинная шея, они весьма уверенно, как и гуси, передвигаются по суше и так же создают моногамные пары для рождения и воспитания потомства.
У других уток, как правило, мать воспитывает утят самостоятельно. Отец улетает на "линьку", когда она начинает высиживать яйца.
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Огарь да гоголь: тайная жизнь водоплавающих в Москве
Самец огаря – верный и грозный защитник, он сторожит самку, пока она высиживает яйца, охраняет вылупившееся потомство. Он следит, чтобы никто из чужих не вторгся на территорию.
Самка при приближении к гнезду обычно издает устрашающие звуки, напоминающие шипение крупной змеи. Этим звуком в природе птица отпугивает хищников. А самец при необходимости набрасывается на чужаков, даже таких крупных, как человек.

"Огарь может напасть на человека. Эта утка активно защищает свое потомство. Подплывать или подходить к выводку огарей не рекомендуется. Взрослые птицы всегда начеку и в один миг могут налететь на вас, ударив крыльями, или попытаются ущипнуть клювом", – предупреждают в пресс-службе департамента природопользования.

Оставьте уток в покое

Рыжие утки в природе устраивают свои гнезда для высиживания птенцов в разных нишах, иногда даже в не скольких километрах от воды и на большой высоте. Это могут быть расщелины скал, дупла в деревьях, заброшенные или даже жилые норы степных животных.
В городе огари часто вьют гнезда на чердаках или на крышах домов. После того, как птенцы вылупляются, они прямо с крыш падают вниз. Но пугаться за них не стоит, поскольку они приспособлены для парашютирования с больших высот. Сверху за ними следит один из родителей, а внизу встречает другой.
Затем выводок уток отправляется прямо по городу к близлежащему водоему. И это совершенно нормальное явление, огари приспособлены для передвижений по суше на большие расстояния.
© РИА Новости / Максим БлиновУтка с утятами
Утка с утятами
© РИА Новости / Максим Блинов
Утка с утятами
Как предупреждают в пресс-службе департамента природопользования, нельзя трогать и "спасать" утят, которые сидят одни в траве без взрослых уток.

"В таком случае лучше всего пройти мимо! Если утята сидят в высокой траве, значит они в безопасности. Родителя обязательно где-то поблизости. Утята относятся к типу выводковых птенцов, это означает, что после вылупления птенцы почти самостоятельные, сами добывают себе пищу, родители их только выводят и защищают от хищников. Даже у отбившегося от семьи утенка есть шанс вырасти во взрослую птицу", – рассказывают в пресс-службе.

Других городских уток трогать тоже не советуют. "Не стоит пробовать их погладить и взять в руки, это может привести к нежелательным последствиям. Птицы могут себя повести агрессивно, также они могут быть заражены различными паразитами или инфекцией", – объясняют в пресс-службе.
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