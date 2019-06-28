Нападают на людей и падают с крыш: вся правда о столичных утках

В Москве водится семь видов уток: кряква, огарь, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, широконоска, чирок-трескунок. Больше всего в столице крякв – выводки этих уток можно увидеть практически на каждом московском водоеме.



На втором месте по численности – огарь. Крупная оранжевая утка, которая привлекает к себе внимание необычной яркой расцветкой и крупными размерами.



До 1945 года огарям подрезали крылья, чтобы они оставались в зоопарке. Теперь рыжие утки в теплое время года живут на прудах в парках, а когда наступают холода, возвращаются в зоопарк.