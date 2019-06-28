От инди-рока до хип-хопа. Какая музыка прозвучит в Еврейском музее

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Фестиваль современной израильской музыки пройдет 30 июня в Еврейском музее и центре толерантности. В программе – выступления пяти групп, которые играют в разных жанрах и стилях: от инди-рока до хип-хопа. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе музея.

"Группы, которые у нас выступят, были хедлайнерами крупных фестивалей в Европе и в США. Музыканты поют на иврите и на английском. Территория Еврейского музея тоже преобразится к фестивалю. У нас будет пляж с песком, шезлонгами, бадминтоном, фудкорт, маркет, танцпол", - рассказала представитель пресс-службы Еврейского музея.

Благодаря ежегодным фестивалям московская публика имела возможность узнать, что происходит в современно израильском кинематографе, но актуальная музыка Израиля – пока российской публике мало известна.

"Цель Еврейского музея – рассказать об актуальных тенденциях музыки Израиля в привычном и любимом жителями Москвы формате – летнего музыкального фестиваля", - отметили в пресс-службе.

Группа из Тель-Авива Garden City Movement, играет в жанре эклектичного инди-попа. Это смесь эфиопских мотивов, арт-попа, экспериментального хауса и европейского инди-рока.

Молодежная израильская группа Jane Bordeaux играет американский кантри-фолк на иврите. Сейчас у группы два альбома, а их композиция Ech efshar she’lo стала самой популярной песней Израиля в 2015 году.

Ouzo Bazooka играют американский серф-рок 1960-х в ближневосточной аранжировке. Группа очень популярна в Тель-Авиве, много гастролирует и по Израилю, и по Европе.

Quarter to Africa смешивают традиционные арабские мелодии и африканские ритмы с джазом и фанком. Получился новый стиль, который музыканты назвали афро-арабским (или "Афраб").