Cудно с мигрантами попыталось прорваться в итальянский порт

РИМ, 27 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Судно немецкой НПО Sea-Watch, в среду вошедшее с 42 спасенными мигрантами в итальянские территориальные воды вопреки запрету властей, в четверг попыталось войти в порт сицилийского города Лампедуза, но было остановлено.
Как сообщается в Twitter гуманитарной организации, корабль Sea-Watch 3 начал движение к Лампедузе после того, как он на протяжении суток оставался в итальянских территориальных водах в состоянии бедствия. По словам представителя НПО, на расстоянии одной мили от берега итальянская сторона вынудила судно выключить двигатели.
Корабль Sea-Watch 3 подобрал мигрантов у побережья Ливии в середине июня и две недели ожидал решения итальянской стороны. НПО даже обратилась в Европейский суд по правам человека, но во вторник получила отказ.
На борту судна второй день находятся сотрудники итальянской Финансовой гвардии, собравшие данные о мигрантах и членах экипажа. Им командует немецкая активистка Карола Ракете, которая, заявив о катастрофическом состоянии спасенных, приняла решение двигаться к итальянскому берегу, несмотря на действующий запрет итальянских властей на высадку мигрантов с судов международных НПО.
Согласно последним сообщениям Sea-Watch, ситуация вокруг судна близка к разрешению.
"Мы не играем с жизнями людей, 42 мигранта нуждаются в безопасном порту. Посмотрим, что получится, но нам пообещали быстрое решение. Ситуация на борту ухудшилась, у нас есть люди, которые сказали, что хотят выброситься за борт, нам нужно войти в порт, чтобы избежать проблем", - цитирует Ракете газета Repubblica.
Капитан судна в случае высадки мигрантов в порту Лампедузы рискует быть оштрафованной на 50 тысяч евро. К слову, за сутки в помощь Sea Watch пользователи Facebook перевели свыше 65 тысяч евро.
Арестом экипажа и конфискацией судна пригрозил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который выступил с волной критики в адрес немецкой активистки и НПО в Средиземном море.
Сальвини предложил отправить судно в Нидерланды, под флагом которых оно ходит, однако голландский Минюст заявил, что не несет ответственности за людей на борту судна и не собирается принимать мигрантов.
Относительно судна и спасенных ими мигрантов высказался также и премьер Италии Джузеппе Конте, находящийся на саммите "большой двадцатки" в Японии. Он заявил, что капитан Sea-Watch взяла на себя серьезную ответственность и добровольно оказалась в ситуации крайней необходимости. Поведение Ракете он назвал "неслыханным", отметив, что итальянское правительство предпринимает в том числе дипломатические шаги для разрешения ситуации.