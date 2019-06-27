Cудно с мигрантами попыталось прорваться в итальянский порт

РИМ, 27 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Судно немецкой НПО Sea-Watch, в среду вошедшее с 42 спасенными мигрантами в итальянские территориальные воды вопреки запрету властей, в четверг попыталось войти в порт сицилийского города Лампедуза, но было остановлено.

Как сообщается в Twitter гуманитарной организации, корабль Sea-Watch 3 начал движение к Лампедузе после того, как он на протяжении суток оставался в итальянских территориальных водах в состоянии бедствия. По словам представителя НПО, на расстоянии одной мили от берега итальянская сторона вынудила судно выключить двигатели.

Корабль Sea-Watch 3 подобрал мигрантов у побережья Ливии в середине июня и две недели ожидал решения итальянской стороны. НПО даже обратилась в Европейский суд по правам человека, но во вторник получила отказ.

На борту судна второй день находятся сотрудники итальянской Финансовой гвардии, собравшие данные о мигрантах и членах экипажа. Им командует немецкая активистка Карола Ракете, которая, заявив о катастрофическом состоянии спасенных, приняла решение двигаться к итальянскому берегу, несмотря на действующий запрет итальянских властей на высадку мигрантов с судов международных НПО.

Согласно последним сообщениям Sea-Watch, ситуация вокруг судна близка к разрешению.

"Мы не играем с жизнями людей, 42 мигранта нуждаются в безопасном порту. Посмотрим, что получится, но нам пообещали быстрое решение. Ситуация на борту ухудшилась, у нас есть люди, которые сказали, что хотят выброситься за борт, нам нужно войти в порт, чтобы избежать проблем", - цитирует Ракете газета Repubblica.

Капитан судна в случае высадки мигрантов в порту Лампедузы рискует быть оштрафованной на 50 тысяч евро. К слову, за сутки в помощь Sea Watch пользователи Facebook перевели свыше 65 тысяч евро.

Арестом экипажа и конфискацией судна пригрозил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который выступил с волной критики в адрес немецкой активистки и НПО в Средиземном море.

Сальвини предложил отправить судно в Нидерланды, под флагом которых оно ходит, однако голландский Минюст заявил, что не несет ответственности за людей на борту судна и не собирается принимать мигрантов.